Греция присоединилась к инициативе по закупке оружия Украине

Флаги Греции
Флаги Греции.
Источник изображения: Alexandros Avramidis/Reuters

МИД РФ: Греция подключилась к закупке американского оружия для ВСУ

Греция присоединилась к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке странами Европы оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

«Нам известно, что Афины недавно присоединились к инициативе PURL по закупке европейскими странами американского оружия для нужд ВСУ, несмотря на то, что ранее греки не проявляли в этом направлении активного участия», — отметил он.

По словам Пилипсона, на решение Афин повлияли «старшие товарищи». Украина же хочет, чтобы Греция передала ВСУ высокоэффективные системы ПВО российского и советского производства, которые стоят на вооружении страны.

По программе PURL страны Европы закупают оружие у США, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказывать напрямую военную помощь Украине.

1 декабря стало известно, что Нидерланды выделят €250 млн на средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL.

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики PURL.

Ранее стало известно, что НАТО хочет отказаться от регулярных пакетов помощи Украине.

Надежда Корзун

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
