США сняли ограничения на применение противопехотных мин по всему миру

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты возвращаются к противопехотным минам, снимая ограничения на их применение. Как пишет американская пресса, соответствующий документ был подписан главой Пентагона Питом Хегсетом в начале этого месяца.

Армия США получила право использовать противопехотные мины абсолютно везде, хотя ранее их применение разрешалось исключительно на Корейском полуострове для защиты Южной Кореи от КНДР. Так что начиная с декабря американцы могут развертывать их по всему миру. Решение о применении противопехотных мин будет приниматься командующими театрами боевых действий исходя из складывающейся ситуации.

Решение принято в условиях одной из самых опасных сред безопасности в истории и должно обеспечить вооружённым силам США дополнительный «мультипликатор силы» в потенциальных конфликтах.

Согласно меморандуму, речь идет о дистанционно устанавливаемых противопехотных минах, имеющих механизмы самоуничтожения и самодеактивации. При этом установка таких мин рядом с гражданскими объектами допускается.

Напомним, что в 2024 году США передали Украине большое количество противопехотных мин, которые использовались не только на линии фронта, но и против мирного населения на ранее оккупированных Киевом территориях.

