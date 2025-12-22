Войти
Lenta.ru

Россию призвали внимательнее присмотреться к одной ракете КНДР для ударов по Украине

265
0
0
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

Россию призвали обратить внимание на корейскую ракету «Хвасон-11»

России следует присмотреться к северокорейской ракете «Хвасон-11» для ударов по украинской инфраструктуре. К таким действиям призвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дело в том, что КНДР в 2020-х провела успешные испытания двух самых крупногабаритных ракет известного семейства "Хвасон-11". Их отличает не только размер ракет, но и более крупная пятиосная пусковая установка», — говорится в публикации.

Дальность полета ракеты составляет до 500 километров. Отмечается, что характеристики оружия делают ее уникальным средством поражения прочных целей в тылу.

Помимо этого, ракету сравнили с ФАБ-3000, если бы у авиабомбы была возможность стартовать с мобильной наземной пусковой установки.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что власти Северной Кореи в ответ на требование G7 («Большой семерки») о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в нынешней геополитической обстановке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"