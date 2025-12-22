Четвёртый китайский авианосец получит ядерную силовую установку

Источник изображения: topwar.ru

Китай начал строительство четвертого авианосца, как предполагают специалисты издания Jane's Defence Weekly, закладка произошла в начале этого года.

Строительство нового корабля ведется на предприятии Dalian Shipyard в провинции Ляонин, предполагается, что он будет оснащен ядерной энергетической установкой. На сегодняшний день сформированы блоки секций будущего авианосца, сборка идет в сухом доке. По оценке специалистов, авианосец получит два атомных реактора.

Судя по выполненным в июле 2025 года спутниковым снимкам, надстройка макета смещена в кормовую часть, что соответствует конструкции, характерной для атомных авианосцев.

Китайцы не раскрывают информацию о новом авианосце, но есть предположение, что его полное водоизмещение составит 100 тысяч тонн. Он получит более мощное авиакрыло и системы противовоздушной обороны уже нового поколения, включая лазерные. Ну и конечно, электромагнитные катапульты, благо эту технологию Пекин отработал на третьем авианосце «Фуцзянь».

На сегодняшний день в составе ВМС НОАК числится три авианосца: «Ляонин», переделанный из советского авианесущего крейсера «Варяг», а также «Шаньдун» и «Фудзянь». Все они имеют неядерную силовую установку.