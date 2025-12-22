Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Израиль снова хочет нанести удары по Ирану, но сначала заручиться поддержкой США. Как сообщает NBC News, Нетаньяху в ближайшее время проинформирует Трампа о возможной новой атаке на Тегеран.

Израильские власти считают, что иранская программа создания баллистических ракет угрожает самому существованию Израиля, поэтому необходимо нанести новые удары по Тегерану. Об этом пойдет речь на встрече Нетаньяху и Трампа, израильский премьер хочет получить официальное разрешение на новую войну на Ближнем Востоке от «главного миротворца».

Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся позже в этом месяце во Флориде в президентском поместье Мар-а-Лаго.

Нетаньяху будет давить на то, что Иран представляет угрозу не только Израилю, но и всему региону Ближнего Востока, а также угрожает «интересам США». В Тель-Авиве считают идеальным вариантом участие американцев в новом конфликте, но будут согласны и на оказание военной помощи.

Нетаньяху намерен убедить Трампа в необходимости срочных действий из-за угрозы, исходящей от расширения иранской ракетной программы.