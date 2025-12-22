Войти
Военное обозрение

Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану

245
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израиль снова хочет нанести удары по Ирану, но сначала заручиться поддержкой США. Как сообщает NBC News, Нетаньяху в ближайшее время проинформирует Трампа о возможной новой атаке на Тегеран.

Израильские власти считают, что иранская программа создания баллистических ракет угрожает самому существованию Израиля, поэтому необходимо нанести новые удары по Тегерану. Об этом пойдет речь на встрече Нетаньяху и Трампа, израильский премьер хочет получить официальное разрешение на новую войну на Ближнем Востоке от «главного миротворца».

Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся позже в этом месяце во Флориде в президентском поместье Мар-а-Лаго.

Нетаньяху будет давить на то, что Иран представляет угрозу не только Израилю, но и всему региону Ближнего Востока, а также угрожает «интересам США». В Тель-Авиве считают идеальным вариантом участие американцев в новом конфликте, но будут согласны и на оказание военной помощи.

Нетаньяху намерен убедить Трампа в необходимости срочных действий из-за угрозы, исходящей от расширения иранской ракетной программы.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"