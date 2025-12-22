Войти
Газета.ru

Украина договорилась с Португалией о совместном производстве морских дронов

243
0
0
Украинский морской дрон Magura V7
Украинский морской дрон Magura V7.
Источник изображения: Naval News

Помощник Зеленского: Украина и Португалия будут совместно производить БНА

Киев и Лиссабон достигли договоренностей о совместном производстве украинских морских дронов. Об этом рассказал помощник главы Украины Владимира Зеленского Александр Камышин, пишет Reuters.

«Мы доказали, что наши БНА (беспилотные надводные аппараты) отлично справляются с российскими военными кораблями и подводными лодками. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря», — отметил чиновник.

17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 государств обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в следующем году. Это произошло во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн», которое состоялось 16 декабря.

По словам чиновника, зарубежные партнеры Украины пообещали выделить около $5 млрд на оборонное производство в самой стране и еще порядка $5 млрд на закупку американского вооружения. К программе присоединились Германия, Дания, Литва, Польша, Великобритания, Люксембург, Чехия, Новая Зеландия, Черногория, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Норвегия и Португалия.

Ранее в Португалии допустили, что США могут вынудить Украину пойти на территориальные уступки.

Дарья Родионова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Канада
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
США
Украина
Черногория
Чехия
Эстония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"