Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально

Источник изображения: topwar.ru

Идея тоннеля между США и Россией звучит как сюжет из фантастики, но, по словам людей изнутри системы, это вполне реальный сценарий. Экс-консультант президента США Джордж Пападопулос заявил: с точки зрения технологий такой проект реален, а выгоды могут оказаться вполне осязаемыми для обеих сторон.

Речь идет о тоннеле между Аляской и Чукотским автономным округом. По оценке Пападопулоса, стройка не потребует заоблачных затрат и может дать толчок тому, чего сегодня всем не хватает – живым экономическим и социальным связям.

По его мнению, такой коридор способен связать крупнейшие экономики мира – США и Россию. Торговля, инвестиции, энергетика – все это получит новый короткий маршрут. А там, возможно, и разговоры о безопасности станут чуть более предметными.

Подобные идеи поднимались уже не раз. Ранее о тоннеле через Берингов пролив говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он называл вполне конкретные ориентиры: срок – меньше восьми лет, стоимость – до 8 млрд долларов. Не копейки, конечно, но и не уровень «стройки века» с бесконечным бюджетом.

Сам Дональд Трамп относился к инициативе с интересом и говорил, что идею стоит еще раз рассмотреть без лишних эмоций. А вот реакция в мире оказалась разной, в Европе выступили против такого строительства.

