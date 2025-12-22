Россия утвердила состав комиссии по испытаниям ракеты "Союз-5"

В нее вошли 27 человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кабмин России утвердил членов комиссии для проведения летных испытаний ракеты "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек". В нее с российской стороны вошли 27 человек, следует из распоряжения правительства РФ.

"Назначить членами российской части российско-казахстанской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек" следующих лиц: Баранов Д. А. - заместитель генерального директора по ракетным проектам Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (сопредседатель комиссии, председатель российской части), Лопатин А. П. - заместитель генерального директора по инфраструктуре и качеству Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (заместитель председателя)", - говорится в документе.

Также в состав комиссии вошли первый заместитель гендиректора, генконструктор, начальник центрального специализированного конструкторского бюро АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Равиль Ахметов, советник гендиректора ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева Леонид Баранов, заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и другие. Всего в составе комиссии 27 человек.

Обмен межправительственным соглашением состоялся в присутствии глав Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина после переговоров в Москве 12 ноября.

Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура. Сейчас казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры.