Новый носитель «Калибров» приступил к испытаниям

ТОФ: Способный нести «Калибры» МРК «Ржев» начал заводские ходовые испытания

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который способен нести ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Экипаж и специалисты Амурского судостроительного завода начали первый этап испытаний МРК. Новый корабль вышел из достроечной базы предприятия во Владивостоке в Японское море в сопровождении буксиров ТОФ.

«В ходе проведения испытаний будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общекорабельных систем, а также навигационного комплекса», — говорится в сообщении.

«Ржев» стал первым в серии МРК, которые строят на Амурском заводе. Каждый «Каракурт» несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс, вмещающий восемь крылатых ракет «Оникс» или «Калибр». Также в арсенал МРК входят пулеметы, артиллерийская установка и зенитный комплекс «Панцирь-МЕ».

В августе стало известно, что Военно-морской флот России получил патрульный корабль «Виктор Великий», а также МРК «Ставрополь» и «Тайфун».