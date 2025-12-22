Войти
Новый носитель «Калибров» приступил к испытаниям

265
0
0
Корабль проекта 22800. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Корабль проекта 22800. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

ТОФ: Способный нести «Калибры» МРК «Ржев» начал заводские ходовые испытания

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который способен нести ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Экипаж и специалисты Амурского судостроительного завода начали первый этап испытаний МРК. Новый корабль вышел из достроечной базы предприятия во Владивостоке в Японское море в сопровождении буксиров ТОФ.

«В ходе проведения испытаний будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общекорабельных систем, а также навигационного комплекса», — говорится в сообщении.

«Ржев» стал первым в серии МРК, которые строят на Амурском заводе. Каждый «Каракурт» несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс, вмещающий восемь крылатых ракет «Оникс» или «Калибр». Также в арсенал МРК входят пулеметы, артиллерийская установка и зенитный комплекс «Панцирь-МЕ».

В августе стало известно, что Военно-морской флот России получил патрульный корабль «Виктор Великий», а также МРК «Ставрополь» и «Тайфун».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
П-800 Оникс
Панцирь-МЕ
Компании
АСЗ
Проекты
22160
22800 МРК
Калибр КР
ТОФ
