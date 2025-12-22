Войти
Польский президент дал Украине шанс получить истребители МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru

Президент Польши Кароль Навроцкий дал понять, что истребители МиГ-29, скорее всего, все-таки отправятся в Украину. Правда, не завтра и не по щелчку пальцев: сначала нужно закрыть все формальности. Об этом он рассказал после встречи с Зеленским в Варшаве.

Навроцкий описал возможную сделку как «симметричное стратегическое партнерство». Суть проста: Польша передает советские истребители, а взамен рассчитывает получить от Киева технологии и практические наработки в сфере борьбы с беспилотниками.

Он сразу оговорился – окончательное решение принимает не он лично. Но сам подход, по его словам, выглядит разумно и вполне укладывается в интересы страны.

Зеленский, в свою очередь, внес важное уточнение. Украине нужны МиГ-29 не потому, что в ангарах пусто, а потому что остро не хватает подготовленных пилотов. Эти самолеты украинские летчики знают и умеют на них летать уже сейчас. А вот с F-16 все куда сложнее: переобучение одного пилота занимает от полугода до полутора лет.

Ранее в Польше уже отмечали, что МиГ-29 у страны осталось немного. Часть из них выведена из эксплуатации и фактически простаивает. Именно такие машины и могут быть переданы Украине – разумеется, после политического согласования и технической проверки.

