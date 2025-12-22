Войти
ЦАМТО

ВМС Индии получили головное судно обеспечения водолазных работ

240
0
0
DSC A20
Катер обеспечения водолазных работ DSC (Diving Support Craft), DSC A20.
Источник изображения: defenceguru.co.in

ЦАМТО, 19 декабря. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 16 декабря на ВМБ в Кочи церемонии передачи ВМС страны головного катера обеспечения водолазных работ DSC (Diving Support Craft), DSC A20.

Как сообщал ЦАМТО, Совет оборонных закупок Министерства обороны Индии (DAC) одобрил выделение средств на строительство национальной компанией пяти судов обеспечения водолазных работ в июне 2016 года.

Контракт на поставку ВМС Индии пяти судов обеспечения водолазных работ (заводские номера 325-329) был подписан с компанией Titagarh Rail Systems Limited (TRSL) 12 февраля 2021 года. Его стоимость составляет 174,77 крора рупий.

Корабли предназначены для оказания помощи при проведении водолазных работ в портах и вблизи них, проведения ремонта кораблей под водой, технического обслуживания и поисково-спасательных операций. Суда оснащаются современным водолазным оборудованием и инструментом для выполнения водолазных работ. Значительная доля оборудования кораблей произведена в Индии.

Длина спроектированного в Индии корабля катамаранного типа составляет 30 м, водоизмещение – около 390 т.

Закладка киля головного судна серии состоялась 27 января 2022 года, второго – 5 мая 2022 года, третьего – 12 августа 2022 года. Первый катер был спущен на воду в августе 2023 года, второй – в октябре 2023 года, третий – в сентябре 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"