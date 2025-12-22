ВМС Индии получили головное судно обеспечения водолазных работ

ЦАМТО, 19 декабря. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 16 декабря на ВМБ в Кочи церемонии передачи ВМС страны головного катера обеспечения водолазных работ DSC (Diving Support Craft), DSC A20.

Как сообщал ЦАМТО, Совет оборонных закупок Министерства обороны Индии (DAC) одобрил выделение средств на строительство национальной компанией пяти судов обеспечения водолазных работ в июне 2016 года.

Контракт на поставку ВМС Индии пяти судов обеспечения водолазных работ (заводские номера 325-329) был подписан с компанией Titagarh Rail Systems Limited (TRSL) 12 февраля 2021 года. Его стоимость составляет 174,77 крора рупий.

Корабли предназначены для оказания помощи при проведении водолазных работ в портах и вблизи них, проведения ремонта кораблей под водой, технического обслуживания и поисково-спасательных операций. Суда оснащаются современным водолазным оборудованием и инструментом для выполнения водолазных работ. Значительная доля оборудования кораблей произведена в Индии.

Длина спроектированного в Индии корабля катамаранного типа составляет 30 м, водоизмещение – около 390 т.

Закладка киля головного судна серии состоялась 27 января 2022 года, второго – 5 мая 2022 года, третьего – 12 августа 2022 года. Первый катер был спущен на воду в августе 2023 года, второй – в октябре 2023 года, третий – в сентябре 2025 года.