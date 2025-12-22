Русские активируют С-500 — свою самую мощную систему ПВО (Interia, Польша)

Interia: оружие космической дальности С-500 уже поступило на вооружение

Первый полк, оснащенный ракетным комплексом класса земля-воздух С-500 "Прометей", уже поступил на вооружение в российские войска, сообщает Interia. Это оружие способно уничтожать цели в космосе, в том числе шпионские спутники и другие разведывательные платформы. Неприятная новость для Запада.

Марчин Яблонский (Marcin Jabłoński)

Министерство обороны РФ сообщило о создании первого комплексного подразделения, вооруженного новейшими ЗРК С-500. Это оружие стоимостью в миллиарды долларов предназначено для уничтожения целей даже в космосе. Предполагается, что С-500 заставит НАТО и США пересмотреть свои планы относительно потенциального конфликта.

У русских есть оружие космической дальности. С-500

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что первый полк, оснащенный ракетным комплексом класса земля-воздух С-500 "Прометей", уже поступил на вооружение, и назвал его оружием, способным поражать цели в космосе. Министр добавил, что российские ВВС впервые сформировали дивизию ПВО и ПРО, при этом С-500 рассматривается как элемент единой архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

С-500 "Прометей" — это зенитно-ракетный комплекс дальнего действия, разрабатываемый с начала прошлого десятилетия компанией "Алмаз – Антей". Он должен служить стратегическим дополнением для старых систем С-400. "Прометей" в этом "пазле" призван защитить важнейшую критическую инфраструктуру России, в частности, командные центры, основные авиабазы и атомные электростанции. Стоимость одной единицы С-500 оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

Гроза вражеских спутников

Русские пытаются скрыть технические возможности С-500. Тем не менее, согласно данным из открытых источников, собранным за последние годы, дальность системы составляет 500-600 километров, а высота перехвата оценивается более чем в 100 километров. Комплекс предназначен для борьбы с широким спектром угроз с воздуха, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также, возможно, некоторые цели, работающие на низкой околоземной орбите.

С-500 использует различные ракеты, предназначенные для борьбы с определенными угрозами. Например, для борьбы со спутниками предполагается использовать специальную серию ракет с обозначением 77Н6. Российский С-500 можно было бы сравнить с американской системой обороны THAAD.

Российское супероружие с проблемами

Информация о создании готового к боевым действиям полка является своеобразным сигналом для сдерживания США и НАТО. С-500 обладает возможностями для того, чтобы усложнить использование некоторых шпионских спутников или других разведывательных платформ, которые находятся в пределах досягаемости комплекса.

Тем не менее, следует отметить, что оснащение и введение в строй одного полка еще ни о чем не говорит. В каком состоянии на самом деле находится программа С-500, неизвестно. Налажено ли крупномасштабное производство, каковы запасы ракет-перехватчиков, на какой стадии находится процесс внедрения нового вооружения в структуру ПВО России ­— мы не знаем и судить по одному подразделению не можем.

Создание комплекса С-500 сопровождалось многочисленными задержками и проблемами. Первоначально его хотели запустить в производство еще в 2014 году. Первый экземпляр попал в армию только в 2021 году, его получила 15-я армия Воздушно-космических сил особого назначения. Коль скоро речь идет об одном полке, это может означать, что в его состав входят 2-3 единицы С-500 из 10 заказанных в рамках первого контракта 2019. Значит, программа создания самой мощной российской системы противовоздушной обороны, возможно, все еще остается на уровне планов (То, что у Запада нет информации, не значит, что этого нет. Это скорее "успокоительное" для НАТО. – Прим.ИноСМИ)