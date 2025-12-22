WP: между американскими и китайскими спутниками идут «орбитальные бои»

Источник изображения: topwar.ru

Между американскими и китайскими спутниками идут «орбитальные бои». Так стали называть активное маневрирование космических аппаратов двух стран в непосредственной близости друг от друга.

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Ссылаясь на экспертов, журналисты WP заявляют, что чаше всего целью таких маневров является банальный шпионаж. Спутники сближаются, чтобы сделать фотографии друг друга. Это делается, чтобы изучить установленное на аппаратах оборудование и его возможности. Существуют также и другие способы противодействия. К примеру, сейчас на космические аппараты устанавливают аппаратуру, позволяющую подавлять сигналы других спутников.

Одним из ярких примеров «орбитального боя» стал случай, произошедший еще в феврале 2022 года. Тогда американские и китайские аппараты выполняли сложные маневры друг возле друга.

Это была очень динамичная «схватка». Китай в ней представляли спутники Shiyan 12-01 и Shiyan 12-02, а Соединенные Штаты – USA 270, который первым пошел в «атаку», действуя почти как боевой самолет. Он приблизился к «противнику» сзади, совершая заход со стороны Солнца. Китайские аппараты разошлись в стороны и не позволили американцу взять верх, а один из них даже зашел американскому спутнику «в хвост».

Собственно, на фоне нарастающего соперничества между Вашингтоном и Пекином вовсе не удивительно, что оно охватило и космическую сферу.