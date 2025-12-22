Войти
Начались летные испытания второго самолета ВТА A-400M ВВС Индонезии

Источник изображения: Фото: аirbus.com

ЦАМТО, 19 декабря. На предприятии компании Airbus в Сан-Пабло (Севилья, Испания) начались летные испытания второго самолета ВТА A-400M, заказанного в рамках модернизации возможностей воздушной перевозки войск и грузов ВВС Индонезии.

A-400M с заводским номером MSN150 успешно совершил свой первый полет 12 декабря. Самолет взлетел в 11:45 и благополучно приземлился в 16:45 по местному времени. Целью испытаний являлась оценка различных технических параметров и характеристик самолета.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии заключило с Airbus Defence контракт на поставку двух самолетов A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика в октябре 2021 года. Соглашение включает пакеты технического обслуживания и обучения личного состава. Одновременно стороны подписали письмо о намерениях по приобретению четырех дополнительных A-400M.

Летные испытания первого самолета начались в августе 2025 года. Он был официально передан Министерству обороны Индонезии 3 ноября на авиабазе "Халим Перданакусума" в Джакарте.

Приобретенные A-400M планируется применять для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе истребителей и других крупных самолетов с помощью двух подкрыльевых заправочных станций. Интегрированная возможность дозаправки в воздухе позволяет в случае необходимости быстро реконфигурировать самолет ВТА в заправщик. При этом возможна заправка самого A-400M топливом в полете.

В рамках поставки A-400M ВВС Индонезии также намерены изучить возможность интеграции на борт самолетов недавно разработанного модульного съемного противопожарного комплекта, позволяющего сбрасывать до 20 тыс. литров огнетушащего вещества или воды.

  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Испания
Продукция
A400M
Компании
Airbus
