"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии

Ракетный комплекс
Ракетный комплекс.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МО Белоруссии: "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии.

"Вчера вы все слышали, что ракетный комплекс "Орешник" прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем", - сказал министр журналистам.

Он не стал комментировать, будут ли работать с комплексом, размещаемым на территории Белоруссии, только российские военные или это будет совместная белорусско-российская команда.

Министр также воздержался от ответа на вопрос РИА Новости о том, текущая поставка "Орешника" будет единственной или ожидаются еще поставки, и переадресовал этот вопрос главе белорусского государства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник".

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
