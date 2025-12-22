В Минобороны состоялся брифинг для военных атташе иностранных государств

ЦАМТО, 19 декабря. Перед военными атташе иностранных государств 18 декабря выступил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Ниже приведен доклад В.Герасимова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Добрый день, уважаемые дамы и господа!

В своем выступлении остановлюсь на обстановке в ряде регионов мира и решении Вооруженными Силами основных задач.

В настоящее время военно-политическая обстановка характеризуется усилением глобальной конкуренции и дальнейшей эскалацией международной напряженности.

Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели – нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины.

В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий, что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить "военную машину" для неизбежного прямого противостояния с Россией.

Цели этой информационной кампании состоят в наращивании военных расходов и активной милитаризации общественного уклада в Европе.

Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам нашей страны на Западном стратегическом направлении. Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге.

Решительное отстаивание нашим государством своих национальных интересов, в том числе в ходе специальной военной операции, привело к серьезным геополитическим изменениям.

В настоящее время значительно вырос авторитет международных организаций. Их главной задачей является содействие справедливому экономическому развитию как основы новой системы глобальной безопасности.

В первую очередь усиливается авторитет БРИКС, ШОС и ОДКБ, которые закрепляют многополярность в современном мире. Значительную роль на международной арене играют стратегические партнеры нашей страны – Китай и Индия. Возросла роль в мировых делах стран Глобального Юга и АСЕАН. Сегодня многополярность стала объективной реальностью.

На состояние глобальной безопасности оказывает влияние полный развал системы контроля над вооружениями.

В настоящее время номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет.

Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором, еще в течение одного года при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона пока остается без ответа.

Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры.

К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности.

После выхода США из Договора о РСМД активно прорабатывается возможность развертывания мобильных ракетных комплексов с дальностью поражения более 1 000 км в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это создает новый уровень нестабильности, провоцирует локальную гонку вооружений.

В качестве ответных мер в августе этого года Россия прекратила действие одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

Под предлогом так называемой "российской военной угрозы" альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи наших границ.

Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления.

В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны НАТО, но и внеблоковые государства – Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия и силы безопасности Косово.

В ходе него к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск с отработкой различных вариантов применения сухопутных группировок.

В Балтийской морской зоне развернута миссия ОВМС НАТО "Балтийский страж", которая нацелена на затруднение российских морских перевозок в нарушение норм международного морского права.

Все эти факторы не способствуют повышению безопасности на Европейском континенте, который стал ареной противостояния Запада с нашей страной.

Сохраняется вероятность дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Основным фактором, который определяет стабильность в регионе, остается вопрос урегулирования конфликта вокруг сектора Газа. Рассчитываем, что предпринятые США и их партнерами усилия позволят снизить террористическую угрозу и военное противостояние между Израилем и палестинскими организациями.

Сложной остается обстановка на Африканском континенте. Не прекращаются внутренние вооруженные конфликты и усиливаются кризисные явления практически во всех регионах Африки.

Основной причиной обострения обстановки является безответственная деятельность коллективного Запада, который по-прежнему рассматривает данный регион исключительно в качестве источника стратегического сырья, а устремления местных правительств к проведению независимой политики – в качестве угрозы для своих интересов.

Обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки Соединенных Штатов добиться безусловного доминирования в регионе.

Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны.

При этом предпринимаются противоречащие международному праву действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе обстановка имеет устойчивую тенденцию к обострению.

Ключевое влияние на нее также оказывает деятельность Запада, в основе которой лежит усиление военного присутствия, развитие сети американоцентричных альянсов "малой геометрии" (КУАД, АУКУС, ДЖАФУС, "тройственный союз").

Вашингтон не оставляет намерений по развертыванию в регионе ракетного оружия средней дальности, а также развитию системы ПРО.

Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки является кризис на Украине, протекающий в виде прокси-войны Запада против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа.

Простые украинцы все больше разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте, увеличения количества безвозвратных потерь, деградации экономики, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, усиливающейся коррупции в органах власти. Как итог – страну с начала специальной военной операции покинули около девяти млн. человек.

С начала года количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с 28 тыс. до 14 тыс. чел. в ноябре, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности украинской армии.

Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тыс. чел. На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тыс. уголовных дел.

Европейские покровители Киева сохраняют курс на эскалацию конфликта. При этом их вовлеченность в противостояние с Россией на украинском направлении создает риски глобального характера.

Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку.

Так, только объем иностранного финансирования за прошедшие четыре года превысил 550 млрд. долл., из которых на военные нужды – более 220 млрд.

Продукцию военного назначения Киеву наиболее активно предоставляют 20 государств. С февраля 2022 года вооруженным силам Украины передано более одной тыс. танков, более шести с половиной тыс. боевых бронированных машин, двух тыс. орудий полевой артиллерии, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. БЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов.

Особое внимание западные кураторы уделяют обучению украинских военнослужащих. Всего на европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тыс. человек.

Фактически на Украине Вооруженным Силам Российской Федерации противостоит экономическая и военная мощь коллективного Запада.

Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, Вооруженные Силы Российской Федерации захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.

Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Всего в 2025 году российскими Вооруженными Силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км.

Потери вооруженных сил Украины за год составили около 6500 танков и боевых бронированных машин, около 11800 орудий и минометов, а в живой силе – около 500 тыс. человек.

26 апреля было завершено освобождение от вооруженных формирований ВСУ Курской области.

Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление на Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло.

Изоляция района вклинения в сочетании со стремительными встречными наступательными действиями подразделений Воздушно-десантных войск и морской пехоты, а также неожиданный для противника маневр с выходом в тыл группировки ВСУ по газовому трубопроводу обеспечили обрушение обороны противника.

Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. чел. наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников. Также было уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

Отдельно отмечу участие в этой операции военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики.

Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили стойкость, мужество и героизм. Также они участвовали в разминировании территории Курской области.

После уничтожения формирований противника, вклинившихся в Курскую область, и выдавливания их остатков на территорию Украины, группировка войск "Север" осуществляет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

В Сумской области под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов, ранее использовавшихся формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

Завершено освобождение города Волчанск и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области.

Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности.

Одновременно с операцией по разгрому и уничтожению противника в курском приграничье продолжилось освобождение новых российских регионов.

Наиболее критично для ВСУ складывается обстановка на Донбассе.

Группировка войск "Центр", преодолевая упорное сопротивление противника, освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск.

Проведена операция по окружению группировки ВСУ в районе красноармейско-димитровской агломерации. При освобождении Красноармейска штурмовые группы проникали в жилые кварталы глубоко в обороне противника, рассекая и блокируя его формирования в опорных пунктах. На завершающем этапе освобождения города за сутки брались под контроль более 900 зданий одновременно в нескольких районах.

Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове, около половины города взято под наш контроль.

Украинское командование, пытаясь стабилизировать обстановку и остановить наше наступление на Донбассе, было вынуждено оперативно перебросить в этот район дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с других направлений. Всего с мая этого года было переброшено 112 батальонов.

Вместе с тем эти меры противнику не помогли, наступление российских войск на Донбассе продолжается. При этом формирования ВСУ несут значительные потери.

Всего с начала этого года ОТГ ВСУ "Донецк" только в полосе ответственности группировки войск "Центр", которая действует на красноармейском и октябрьском направлениях, потеряла свыше 225 тыс. человек, 242 танка, более 2200 боевых бронированных машин, 46 РСЗО и около 3600 орудий и минометов. Это составляет практически половину всех потерь ВСУ за данный период в зоне СВО.

Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов на территории Донбасса, в том числе Часов Яр и Северск.

Продолжается освобождение Константиновки, более 50% территории города контролируется российскими войсками.

Группировкой войск "Запад" проведена успешная операция по форсированию реки Оскол и освобождению города Купянск. За счет глубокого охвата вдоль западного берега реки Оскол в самом городе и на восточном берегу были заблокированы 19 батальонов ВСУ. В дальнейшем штурмовые подразделения, действуя с нескольких направлений, в короткие сроки разгромили окруженную в городе украинскую группировку и зачистили Купянск.

В настоящее время продолжается уничтожение формирований противника, блокированных на левом берегу Оскола, восточнее и юго-восточнее Купянска.

Развивается наступление на краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.

На Запорожском направлении группировка войск "Восток", начиная с освобождения в октябре (3 октября) прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления.

В течение года на данном направлении взято под контроль около двух тыс. кв. км территории и 89 населенных пунктов.

В своей зоне ответственности группировкой войск "Восток" полностью освобождена территория Донецкой Народной Республики, успешно развивается наступление на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области – городом Гуляй-Поле.

Группировка войск "Днепр", преодолевая тактическую зону обороны противника, последовательно освободила семь населенных пунктов и вышла к городу Орехов. Продолжает наступательные действия с общим направлением на Запорожье. В дельте реки Днепр расширяет контроль над островной зоной.

Кроме того, полностью обеспечена безопасность Запорожской атомной электростанции.

Наряду с проведением специальной военной операции, в течение этого года Вооруженными Силами Российской Федерации решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по оснащению войск современными образцами вооружения и военной техники.

Основой безопасности страны является ядерная "триада".

Поступающее в войска современное вооружение обладает улучшенными характеристиками по надежности, дальности и точности, а также повышенными возможностями по преодолению существующей и перспективной систем ПРО противника.

В настоящее время в наземной группировке СЯС продолжается плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс".

В морских СЯС в этом году принят в боевой состав Военно-морского флота новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".

В авиационные СЯС продолжены поставки модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Осуществляется модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95МС за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения.

На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%.

С учетом опыта проведения специальной военной операции принимались необходимые меры по наращиванию возможностей сил общего назначения.

Прежде всего, пристальное внимание уделяется развитию нового рода войск, который был создан в этом году, – войска беспилотных систем, они стали неотъемлемой частью современных боевых действий.

Войска оснащаются беспилотными комплексами различного назначения и базирования. К числу наиболее активно применяемых относятся беспилотные летательные аппараты, прежде всего FPV-дроны. Совершенствуются их тактико-технические характеристики.

К настоящему времени достигнуто преимущество над противником в количестве применений беспилотных систем более чем в два раза. Благодаря этому завоевано превосходство в "малом небе" по всей линии фронта.

В Сухопутных войсках боевой состав наращивался за счет формирования двух общевойсковых дивизий, одной артиллерийской бригады и двух зенитных ракетных бригад.

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформирована дивизия ПВО-ПРО, оснащенная зенитной ракетной системой С-500.

В Военно-морском флоте сформированы командование морской пехоты и две дивизии морской пехоты. В состав ВМФ приняты 20 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе две большие подводные лодки "Якутск" и "Великие Луки", два патрульных корабля "Виктор Великий" и ледового класса "Иван Папанин", два малых ракетных корабля "Ставрополь" и "Тайфун" – носителей высокоточного оружия большой дальности, а также морской тральщик "Афанасий Иванников".

Кроме того, в этом году сформирована бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности "Орешник".

Одним из приоритетов в деятельности наших Вооруженных Сил является оперативная и боевая подготовка.

Основным мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025".Оно носило сугубо оборонительный характер и было направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. Многие из вас присутствовали на нем.

Помимо российских и белорусских военнослужащих в учении приняли участие воинские контингенты Бангладеш, Индии и Ирана, а также оперативные группы вооруженных сил Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Кроме того, оборонные ведомства иностранных государств были представлены на учении в качестве наблюдателей.

В следующем году будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026".

В рамках военного и военно-технического сотрудничества продолжалось наращивание взаимодействия с зарубежными военными ведомствами.

Особое внимание уделялось укреплению надежных и взаимовыгодных двусторонних отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Попытки Запада изолировать нашу страну в очередной раз провалились. Все больше государств разделяют российские взгляды на формирование многополярной архитектуры международных отношений, а также понимают истинные причины и цели специальной военной операции.

Отмечается положительная динамика перевода двусторонних форм взаимодействия с дружественными государствами на долгосрочную и устойчивую основу.

Важное значение для развития взаимодействия с армиями дружественных государств имеют визиты и деловые заходы в их порты кораблей Военно-морского флота России. В этом году проведено более 80 таких мероприятий. Они охватили большинство регионов мира – Африку, Азиатско-Тихоокеанский и Центрально-Азиатский регионы, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Также Вооруженные Силы обеспечили высокую интенсивность оперативной и боевой подготовки с зарубежными партнерами. Организовано и принято участие в 23 международных учениях.

Наиболее значимыми мероприятиями, в которых приняли участие наши контингенты, стали: совместные с вооруженными силами Китая военно-морское учение "Морское взаимодействие", оперативно-стратегическое учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025", а также военные учения в формате ОДКБ в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.

Вооруженные Силы Российской Федерации открыты и готовы к дальнейшему сотрудничеству со всеми заинтересованными дружественными государствами и межгосударственными объединениями.

Уходящий 2025 год является юбилейным для нас. 9 мая мы отмечали 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Масштаб и значимость данного события невозможно переоценить.

Сегодняшняя нестабильная обстановка в мире во многом связана с тем, что некоторые государства недостаточно учитывают уроки прошлого. Пытаются переписать историю, принизить роль Советского Союза в разгроме немецко-фашистских войск.

Сохранение исторической памяти о событиях тех лет – это одна из важнейших задач во имя стабильности и мира на Земле и возможность отдать дань уважения подвигу всех, кто отстоял мир, в том числе и ценой своей жизни.

Также этот год является юбилейным в окончании Второй мировой войны и как год разгрома японского милитаризма на Дальнем Востоке, где китайский народ проявил беспримерное мужество и героизм в сопротивлении японской агрессии.

В следующем году Министерством обороны будет продолжена работа по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота.

Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран.

Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного диалога и взаимодействия.

В заключение поздравляю вас с наступающими праздниками – Рождеством и Новым 2026-м годом. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и благополучия".