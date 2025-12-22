В РФ займутся разработкой беспилотных платформ с грузоподъемностью свыше 100 кг

Применение подобных платформ даст ВС РФ возможность осваивать новые способы доставки грузов, сообщили в компании "Дронакс"

МОСКВА, 5 января /ТАСС/. Российские специалисты планируют осуществлять разработку беспилотных транспортных систем тяжелого класса с грузоподъемностью свыше 100 кг. Платформы востребованы в ходе СВО и позволят задействовать новые сценарии применения грузов. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Дронакс".

"Опыт разработки и эксплуатации платформы "Черный коршун - 15" (ЧК-15СВО) с грузоподъемностью до 100 кг подтверждает значительную потребность в беспилотных транспортных системах именно тяжелого класса. Мы видим, что задачи, решаемые такими аппаратами, постоянно эволюционируют и масштабируются. Мы признаем растущую актуальность и стратегическую важность создания платформ с еще большей грузоподъемностью - свыше 100 кг. Работа в этом направлении рассматривается как логичное развитие наших компетенций. Развитие технологий силовых установок, систем управления и материалов позволяет ставить и решать такие задачи", - сообщили в организации.

В "Дронакс" отметили, что применение подобных платформ даст возможность Вооруженных силам РФ осваивать более сложные сценарии применения тяжелых беспилотников для доставки грузов. "Мы рассматриваем дальнейшее наращивание грузоподъемности беспилотных платформ в числе наших перспективных приоритетов. Это позволит охватить новые, более сложные сценарии применения, где требуется перевозка особо крупногабаритных или множественных грузов за один рейс.

Ранее в "Дронакс" сообщили об испытаниях грузового дрона мультироторного типа "Черный коршун - 15" (ЧК-15СВО) с полезной нагрузкой до 100 кг для доставки боеприпасов, медикаментов и других грузов. Потенциально аппарат может применяться для эвакуации раненых.