На Западе рассказали о нацеленной на Россию корейской артиллерии

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

MWM: Польша получила партию «нацеленных на Россию» гаубиц «Гром»

16 декабря польская армия получила новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром»). О возможностях «нацеленных на Россию» гаубиц рассказало западное издание MWM.

16-й механизированной дивизии польской армии передали 12 южнокорейских САУ в рамках первого контракта. Всего Варшава хочет купить 218 машин этого типа. Полученные установки распределили по нескольким подразделениям.

Отмечается, что востребованность K9 в Европе растет. В частности, САУ заказала Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия. Установка на гусеничном шасси получила 155-миллиметровое орудие, которое обеспечивает дальность стрельбы активно-реактивными снарядами до 40 километров.

Издание напомнило, что немецкая САУ PzH 2000, которая считается конкурентом K9, продемонстрировала посредственную надежность в ходе применения на Украине. Кроме того, производство немецких установок занимает больше времени.

В июне компания ZALA сообщила, что разведывательно-ударные комплексы «Ланцет» с дронами-камикадзе уничтожили более половины переданных Киеву САУ M109.

