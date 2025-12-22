Войти
Бойцы Южной группировки рассказали о применении наземных роботов в зоне СВО

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Специалисты танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск 18 декабря рассказали «Известиям» о применении наземного роботехнического комплекса (НРТК) на константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).


«Он (НРТК «Импульс». — Ред.) может перевозить [станковый автоматический гранатомет] АГС, пулемет можем остановить на него. Тут у нас «Омич» — 300–350 кг везет: провизию, эвакуацию раненых», — рассказал командир взвода танкового батальона четвертой бригады Южной группировки войск с позывным Лим.

По его словам, данная техника применяется на передовых позициях, где находится пехота. Военнослужащий отметил, что доставка продовольствия военным рискованна, поэтому работу выполняет НРТК: такие комплексы перевозят за один раз 70–80 кг.

Лим подчеркнул, что роботы никогда не двигаются по одному и тому же пути из-за постоянного минирования маршрутов. НРТК неоднократно были атакованы беспилотниками противники, но большинство роботехнических комплексов это выдерживают.

«Вот эта роботизированная тележка имеет сразу два протокола управления: стандартный радиопередатчик и технология, которая в российских войсках используется сравнительно недавно – это катушка с оптоволокном. Ее главное преимущество в том, что сигнал не получится заглушить никакой системой радиоэлектронной борьбы, а это значительно повышает шансы добраться до точки назначения, а потом еще и вернуться обратно», — сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Оператор НРТК с позывным Викинг отметил, что гусеничные роботы могут двигаться по грязи, как танк, в то время как колесные НРТК застревают. По его словам, передвижение сейчас происходит в основном по открытой местности, где люди уязвимы для дронов. Оператор поделился, что при эвакуации раненых с помощью робота у него в любом случае присутствуют переживания.

«Когда довозишь, конечно, на душе легче становится, что товарища вывез, что у него все хорошо. Главное, что он живой», — заключил военный.

«Известия» 5 декабря показали работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из состава 9-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр». Они наносят регулярные площадные удары по украинской группировке в городе Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР).

