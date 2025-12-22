МО Британии: "коалиция желающих" хочет переформатировать ВСУ под стандарты НАТО

Значит ли это, что войска западных стран займут место ВСУ, замминистра обороны Великобритании Люк Поллард не уточнил

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Коалиция желающих" после заключения мира на Украине готова помочь переформатировать подразделения ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.

"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", - сказал Поллард.

Замминистра обороны не пояснил, означает ли это, что войска стран Запада займут место ВСУ. Как ранее заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, "коалиция желающих" подготовила планы укрепления обороноспособности Украины и развертывания сил на ее территории в случае необходимости.

Британские власти на протяжении нескольких месяцев заявляют о своей готовности отправить войска на Украину после прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.