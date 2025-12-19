Выступление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова перед военными атташе: Главное

Герасимов: Запад не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение

Перед военными атташе иностранных государств выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. "Российская газета" публикует самые важные цитаты из выступления военачальника.

НАТО готовится к неизбежному столкновению с Россией

Запад не отказывается от поставленной цели - нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины.

Ряд европейских руководителей выступают за затягивание боевых действий, что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить "военную машину" для неизбежного прямого противостояния с Россией.

Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге.

Под предлогом так называемой российской военной угрозы альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи наших границ.

В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны НАТО, но и внеблоковые государства - Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия и силы безопасности Косово. В ходе него к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск.

Если США возобновят ядерные испытания, последует адекватный ответ

На состояние глобальной безопасности оказывает влияние полный развал системы контроля над вооружениями.

В настоящее время номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет.

Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. В случае если эти испытания будут возобновлены, последуют адекватные ответные меры.

К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности.

После выхода США из Договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности) активно прорабатывается возможность развертывания мобильных ракетных комплексов с дальностью поражения более 1000 км в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это создает новый уровень нестабильности, провоцирует локальную гонку вооружений.

В качестве ответных мер в августе этого года Россия прекратила действие одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион - везде неспокойно

В Балтийской морской зоне развернута миссия НАТО "Балтийский страж", которая нацелена на затруднение российских морских перевозок.

Сохраняется вероятность дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Рассчитываем, что предпринятые США и их партнерами усилия позволят снизить террористическую угрозу и военное противостояние между Израилем и палестинскими организациями.

Сложной остается обстановка на Африканском континенте. Не прекращаются внутренние вооруженные конфликты и усиливаются кризисные явления. Основной причиной обострения обстановки является безответственная деятельность коллективного Запада, который по-прежнему рассматривает регион исключительно в качестве источника стратегического сырья, а устремления местных правительств к проведению независимой политики - в качестве угрозы для своих интересов.

Обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки Соединенных Штатов добиться безусловного доминирования в регионе.

Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны. При этом предпринимаются противоречащие международному праву действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе обстановка имеет устойчивую тенденцию к обострению.

Страны Запада за четыре года выделили Киеву 550 млрд долларов

Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Запада против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа.

Простые украинцы все больше разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте, увеличения количества безвозвратных потерь, деградации экономики, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, усиливающейся коррупции в органах власти.

Украину с начала специальной военной операции покинули около 9 млн человек.

С начала года количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с 28 тыс. до 14 тыс. человек в ноябре, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности украинской армии.

Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тыс. человек. На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тыс. уголовных дел.

Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Так, только объем иностранного финансирования за прошедшие четыре года превысил 550 млрд долларов, из которых на военные нужды - более 220 млрд.

Продукцию военного назначения Киеву наиболее активно предоставляют 20 государств. С февраля 2022 года вооруженным силам Украины передано более 1 тыс. танков, более 6,5 тыс. боевых бронемашин, 2 тысяч орудий полевой артиллерии, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. БПЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов.

На европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тысяч украинских военнослужащих

С начала СВО под контроль российских войск перешла территория площадью около 94 тыс. кв. км.

Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, ВС РФ захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.

Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Всего в 2025 году российскими Вооруженными Силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км.

Потери ВСУ за год составили около 6 500 танков и боевых бронированных машин, около 11 тыс. 800 орудий и минометов, а в живой силе - около 500 тыс. человек.

Идет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей

26 апреля завершено освобождение от вооруженных формирований ВСУ Курской области.

Авантюрный план киевского руководства провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление на Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло.

Изоляция района вклинения в сочетании со стремительными встречными наступательными действиями подразделений Воздушно-десантных войск и морской пехоты, а также неожиданный для противника маневр с выходом в тыл группировки ВСУ по газовому трубопроводу обеспечили обрушение обороны противника.

Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. чел. наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников. Также было уничтожено свыше 7 тыс. 700 единиц военной техники.

Солдаты и офицеры Корейской народной армии в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили стойкость, мужество и героизм. Также они участвовали в разминировании территории Курской области.

После уничтожения формирований противника, вклинившихся в Курскую область, и выдавливания их остатков на территорию Украины, группировка войск "Север" осуществляет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

В Сумской области под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов, ранее использовавшихся формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

Завершено освобождение города Волчанск и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области.

Какие города взяты под контроль, в каких ведутся бои

Наиболее критично для ВСУ складывается обстановка на Донбассе.

Группировка войск "Центр" освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск.

Проведена операция по окружению группировки ВСУ в районе красноармейско-димитровской агломерации.

Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове, около половины города взято под контроль.

Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов на территории Донбасса, в том числе Часов Яр и Северск.

Продолжается освобождение Константиновки, более 50% территории города контролируется российскими войсками.

Группировкой войск "Запад" проведена успешная операция по форсированию реки Оскол и освобождению города Купянск. В самом городе и на восточном берегу были заблокированы 19 батальонов ВСУ. В дальнейшем штурмовые подразделения разгромили окруженную в городе украинскую группировку и зачистили Купянск.

Продолжается уничтожение формирований противника, блокированных на левом берегу Оскола, восточнее и юго-восточнее Купянска.

Развивается наступление на краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.

На Запорожском направлении группировка войск "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления.

В течение года на данном направлении взято под контроль около двух тыс. кв. км территории и 89 населенных пунктов.

Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области - городом Гуляйполе.

Группировка войск "Днепр" освободила 7 населенных пунктов и вышла к городу Орехов. Продолжает наступательные действия с общим направлением на Запорожье. В дельте реки Днепр расширяет контроль над островной зоной.

Полностью обеспечена безопасность Запорожской атомной электростанции.

Основой безопасности страны является ядерная "триада"

В наземной группировке Сил ядерного сдерживания (СЯС) продолжается плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс".

В морских СЯС в этом году принят в боевой состав ВМФ новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".

В авиационные СЯС продолжены поставки модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Осуществляется модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95МС за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения.

На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%.

Беспилотниками завоевано превосходство в "малом небе" по всей линии фронта

Пристальное внимание уделяется развитию нового рода войск, который был создан в этом году, - войска беспилотных систем, они стали неотъемлемой частью современных боевых действий.

Войска оснащаются беспилотными комплексами различного назначения и базирования. К числу наиболее активно применяемых относятся беспилотные летательные аппараты, прежде всего FPV-дроны.

К настоящему времени достигнуто преимущество над противником в количестве применений беспилотных систем более чем в два раза. Благодаря этому завоевано превосходство в "малом небе" по всей линии фронта.

Кроме этого, сформирована бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности "Орешник"

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформирована дивизия ПВО-ПРО, оснащенная зенитной ракетной системой С-500.

В ВМФ сформированы командование морской пехоты и две дивизии морской пехоты. В состав Флота приняты 20 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе две большие подводные лодки "Якутск" и "Великие Луки", два патрульных корабля "Виктор Великий" и ледового класса "Иван Папанин", два малых ракетных корабля "Ставрополь" и "Тайфун" - носителей высокоточного оружия большой дальности, а также морской тральщик "Афанасий Иванников".