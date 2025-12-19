Прорыв в технологии твердотельных батарей: достигнута плотность энергии в 824 Вт·ч/кг

Следующая планка установлена на 1000 Вт·ч/кг

Председатель правления китайской компании Welion New Energy, специализирующейся на твердотельных батареях, Ю Хуэйгэнь, объявил о прорыве в технологии твердотельных батарей.

Ю Хуэйгэнь подтвердил, что в лабораторных условиях компания достигла лучшей в отрасли плотности энергии в 824 Вт·ч/кг, а в будущем планирует превысить отметку 1000 Вт·ч/кг.

Наши лабораторные испытания продемонстрировали твердотельные батареи с плотностью энергии, достигающей 824 Вт·ч/кг, и мы рассчитываем в долгосрочной перспективе преодолеть барьер в 1000 Вт·ч/кг, — заявил Ю в недавней телепрограмме «Диалог» китайского государственного телеканала CCTV.

Несмотря на технический прорыв, Ю признал, что факторы стоимости, особенно дорогостоящее сырье в электролитных системах на основе сульфидов, остаются основным препятствием для массовой коммерциализации.

Первоначально эти батареи будут использоваться в областях применения, где безопасность имеет первостепенное значение, и которые не чувствительны к цене, — пояснил Ю.

Он особо выделил человекоподобных роботов как перспективную область применения этой технологии на начальном этапе.