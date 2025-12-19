Войти
ixbt.com

Прорыв в технологии твердотельных батарей: достигнута плотность энергии в 824 Вт·ч/кг

93
0
0
Прорыв в технологии твердотельных батарей
Прорыв в технологии твердотельных батарей.
Источник изображения: Изображение Grok

Следующая планка установлена на 1000 Вт·ч/кг

Председатель правления китайской компании Welion New Energy, специализирующейся на твердотельных батареях, Ю Хуэйгэнь, объявил о прорыве в технологии твердотельных батарей.

Ю Хуэйгэнь подтвердил, что в лабораторных условиях компания достигла лучшей в отрасли плотности энергии в 824 Вт·ч/кг, а в будущем планирует превысить отметку 1000 Вт·ч/кг.

Наши лабораторные испытания продемонстрировали твердотельные батареи с плотностью энергии, достигающей 824 Вт·ч/кг, и мы рассчитываем в долгосрочной перспективе преодолеть барьер в 1000 Вт·ч/кг, — заявил Ю в недавней телепрограмме «Диалог» китайского государственного телеканала CCTV.

Несмотря на технический прорыв, Ю признал, что факторы стоимости, особенно дорогостоящее сырье в электролитных системах на основе сульфидов, остаются основным препятствием для массовой коммерциализации.

Первоначально эти батареи будут использоваться в областях применения, где безопасность имеет первостепенное значение, и которые не чувствительны к цене, — пояснил Ю.

Он особо выделил человекоподобных роботов как перспективную область применения этой технологии на начальном этапе.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения