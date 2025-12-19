Ростех развивает программу трудоустройства ветеранов СВО на оборонных предприятиях

Встреча, посвященная поддержке ветеранов СВО, их обучению и психологическому сопровождению, прошла в Раменском на площадке концерна КРЭТ

Госкорпорация Ростех выступила инициатором встречи, посвященной трудоустройству на оборонных предприятиях и социальной адаптации ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло на площадке концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) в Раменском, где собрались представители руководства Корпорации, концерна и его предприятий, фонда «Защитники Отечества», а также Раменского муниципального округа и ветеранских организаций. По итогам встречи подписано соглашение о трудоустройстве и адаптации участников СВО на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, входящих в состав КРЭТ.

Четырехстороннее соглашение заключили Раменское приборостроительное конструкторское бюро, Раменский приборостроительный завод и «Инерциальные технологии» «Технокомплекса»" (входят в КРЭТ), а также ГБУ города Москвы «Единый центр поддержки». Документ предусматривает трудоустройство ветеранов СВО, организацию их обучения и наставничества, а также психологическое сопровождение.

В ходе встречи участники обсудили вопросы создания на предприятиях комфортной среды для сотрудников, включая обустройство специализированных рабочих мест для маломобильных граждан. Кроме того, была отмечена необходимость индивидуального подхода к каждому ветерану с учетом его образования и опыта.

«Госкорпорация Ростех уделяет большое внимание социальной и кадровой политике. На наших предприятиях по всей России трудятся свыше 700 тысяч сотрудников, для которых создаются комфортные условия, позволяющие эффективно работать, реализовывать профессиональный потенциал и собственные инициативы. Совместно с фондом „Защитники Отечества“ мы ведем проект по трудоустройству ветеранов СВО, в том числе с разными группами инвалидности. С 2022 года на предприятия Ростеха пришли работать более тысячи участников СВО, включая демобилизованных работников наших организаций. Мы также понимаем, что вернуться к мирной жизни бывает непросто, поэтому для скорейшей адаптации ветеранов боевых действий внутри Корпорации в 2026 году будут запущены специальные программы с участием психологов. Кроме того, совместно с институтами развития мы реализуем проект „СВОё дело с Ростех“, в рамках которого участники СВО могут предложить свои технологические идеи. Лучшие решения получат нашу экспертную помощь, финансирование и шанс быть внедренными в реальное производство», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова подчеркнула ценность уникального боевого опыта участников СВО для разработки новой военной и гражданской продукции. Она отметила также, что налажена регулярная обратная связь от бойцов, применяющих технику Ростеха в зоне СВО, что позволяет оперативно планировать работу выездных ремонтных бригад предприятий Корпорации и производить модификацию изделий.

«Стране для укрепления технологического суверенитета нужны квалифицированные специалисты. Поэтому наша задача заключается не просто в трудоустройстве ветеранов СВО, но и формировании возможностей для их обучения и переобучения, как на базе наших учебных центров и партнерских колледжей, так и в ведущих опорных вузов Корпорации. В настоящий момент совместно с Минобрнауки и фондом „Защитники Отечества“ внедряется механизм круглогодичного приема ветеранов СВО на подготовительные факультеты университетов. Это позволит повысить количество демобилизованных сотрудников, работающих в инженерном, конструкторском блоках и сфере управления производством», — сказала Юлия Цветкова.

Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алена Гаврилова подчеркнула, что организация готова оказывать всестороннюю поддержку как самим ветеранам, так и предприятиям, участвующим в программах трудоустройства. Это включает в себя юридическую помощь, психологическое сопровождение и содействие в получении необходимых документов.

В рамках встречи своим опытом также поделились ветераны СВО. Они отметили трудности, с которыми сталкиваются при поиске работы после возвращения с фронта, и подчеркнули необходимость психологической помощи и создания рабочих мест для маломобильных граждан.

Встреча продемонстрировала готовность различных структур к объединению усилий для решения актуальных задач по интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь и их успешной профессиональной реализации. Подписанное соглашение стало важным шагом на пути к системной и эффективной поддержке тех, кто защищал интересы страны.