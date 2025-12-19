Авиадвигатель ПД-8 для самолета «Суперджет-100» успешно прошел испытания на обрыв лопатки вентилятора

Испытания приближают получение сертификата типа на новый двигатель

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех успешно провела инженерные испытания нового авиационного двигателя ПД-8 для регионального самолета «Суперджет-100». На стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» он доказал свою надежность в критической ситуации — при разрушении лопатки.

Инженерные испытания по обрыву лопатки вентилятора являются обязательными при сертификации. Лопатка не должна пробить корпус двигателя в случае возникновения подобной критической ситуации во время полета. Это гарантирует целостность фюзеляжа самолета, возможность успешной посадки и безопасность пассажиров.

Специалисты ОДК для подтверждения надежности ПД-8 провели сложные испытания на открытом стенде в Рыбинске. Для этого в одну из лопаток вентилятора поместили пиротехнический заряд, затем двигатель после прогрева вывели на взлетный режим. По команде заряд был подорван, лопатка разрушилась, но ее элементы не пробили корпус двигателя.

«Надежность воздушного судна и двигателей — это главный приоритет авиаконструкторов и двигателестроителей. Испытания на обрыв лопатки в очередной раз продемонстрировали безопасную работу ПД-8 в критической ситуации. Подтверждено удержание фрагментов лопатки — это один из основных пунктов сертификационного базиса. Успешные испытания приближают получение ОДК сертификата типа на новый двигатель», — сказал заместитель генерального конструктора по испытаниям «ОДК-Сатурн» Алексей Веретенников.

Испытаниям предшествовала большая подготовительная работа. На стенде «ОДК-Сатурн» установили необходимое оборудование, включая токосъемник, систему фазирования и систему отбора проб воздуха. Последняя подтвердила, что в случае реальной ситуации выбросы паров масла в систему кондиционирования не превысят допустимые пределы.

Двигатель ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний, подтверждая правильность конструкторских решений и заданные в техническом задании характеристики. Ранее на открытом испытательном стенде «ОДК-Сатурн» успешно прошли инженерные испытания ПД-8 по забросу воды. Двигатель также подтвердил свои характеристики во время акустических испытаний, работу силовой установки при боковом ветре и при испытаниях реверсивного устройства. Все ключевые испытания были проведены при тяге более 8000 кгс.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.