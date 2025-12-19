Войти
ТАСС

Роскосмос разрешил заказывать снимки со спутников "Кондор-ФКА"

102
0
0
Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА"
Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА".
Источник изображения: Роскосмос

Спутники способны осуществлять наблюдение как за точечными объектами, например мостами и дорогами, так и за крупными - акваториями и регионами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роскосмос открыл доступ к данным со спутников "Кондор-ФКА" и теперь любой желающий может получить готовые снимки из космоса или заказать новые. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос открыл доступ к данным со спутников "Кондор-ФКА". Теперь каждый из нас может получить готовые снимки из базы Геопортала Роскосмоса или заказать новые, изучив маршруты съемки со спутников российской орбитальной группировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники "Кондор-ФКА" способны осуществлять наблюдение как за точечными объектами, например мостами и дорогами, так и за крупными - акваториями и регионами.

В госкорпорации добавили, что снимки можно получить на Геопортале Роскосмоса после быстрой регистрации, а их обработкой и выдачей занимается Научный центр оперативного мониторинга Земли холдинга "Российские космические системы".

"Кондор" - серия спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения и предназначенная для картографирования поверхности Земли, экомониторинга и разведки природных ресурсов. "Кондор-ФКА" №1 и №2 были выведены на орбиту в 2024 году.

Сейчас ведется изготовление оборудования для еще двух спутников - третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Радиолокационные "Кондоры-ФКА" могут наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде. Облака не являются помехой для таких аппаратов: они прекрасно "видят" сквозь них, в отличие от оптических спутников ДЗЗ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО машиностроения
РКC
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения