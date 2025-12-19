Роскосмос разрешил заказывать снимки со спутников "Кондор-ФКА"

Спутники способны осуществлять наблюдение как за точечными объектами, например мостами и дорогами, так и за крупными - акваториями и регионами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роскосмос открыл доступ к данным со спутников "Кондор-ФКА" и теперь любой желающий может получить готовые снимки из космоса или заказать новые. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос открыл доступ к данным со спутников "Кондор-ФКА". Теперь каждый из нас может получить готовые снимки из базы Геопортала Роскосмоса или заказать новые, изучив маршруты съемки со спутников российской орбитальной группировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники "Кондор-ФКА" способны осуществлять наблюдение как за точечными объектами, например мостами и дорогами, так и за крупными - акваториями и регионами.

В госкорпорации добавили, что снимки можно получить на Геопортале Роскосмоса после быстрой регистрации, а их обработкой и выдачей занимается Научный центр оперативного мониторинга Земли холдинга "Российские космические системы".

"Кондор" - серия спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения и предназначенная для картографирования поверхности Земли, экомониторинга и разведки природных ресурсов. "Кондор-ФКА" №1 и №2 были выведены на орбиту в 2024 году.

Сейчас ведется изготовление оборудования для еще двух спутников - третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Радиолокационные "Кондоры-ФКА" могут наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде. Облака не являются помехой для таких аппаратов: они прекрасно "видят" сквозь них, в отличие от оптических спутников ДЗЗ.