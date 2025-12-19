Будущему Украины грозит черная дыра в бюджете (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: главный вопрос на саммите ЕС — кредит Киеву за счет активов России

Европейские союзники Киева добиваются выделения ему кредита за счет замороженных российских активов, пишет The Telegraph. Без этих денег Украине грозят финансовый коллапс и быстрое поражение в противостоянии с Россией, утверждают в ЕС.

Антония Лэнгфорд, Джеймс Крисп (Antonia Langford, James Crisp)

В бюджете Украины образовалась дыра размером в 55 млрд евро (48 млрд фунтов стерлингов). Это может серьезно повлиять на ход конфликта с Россией.

Аналитики предупреждают: если кредит на базе замороженных российских активов, которыми жаждет воспользоваться Евросоюз, не будет одобрен, к весне Киев рискует остаться без денег. А это означает, что оборонные возможности страны сойдут на нет.

Европейская комиссия предложила использовать замороженные активы Банка России на сумму около 210 млрд евро для предоставления "репарационного кредита" Украине. На первом этапе предполагается использовать 90 млрд евро, которые будут выделены в течение следующих двух лет.

Международные партнеры смогут пополнить фонд. Правительство Великобритании планирует передать Украине 8 млрд фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране. Прочие европейские страны рассматривают аналогичные возможности.

Так называемый репарационный кредит основан на российских суверенных активах, которые сейчас преимущественно находятся под управлением бельгийского депозитория Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Однако многообещающий проект оказался под угрозой срыва: Бельгия заблокировала его из-за опасений судебного преследования со стороны России и потребовала поддержки для защиты от возможных будущих исков.

Без этого кредита финансовые ресурсы Киева сойдут на нет уже к середине будущего года.

Лео Литра, научный сотрудник Европейской программы по безопасности, заявил, что Киев может потерпеть поражение в конфликте, если у него кончатся деньги: "Если это произойдет — и если у Украины не будет плана Б, — это будет означать поражение".

Последствия нехватки финансирования ощущаются на фронте уже сегодня.

По некоторым оценкам, Украина может позволить себе произвести всего один артиллерийский выстрел на каждые десять выстрелов России. В сочетании с острой нехваткой людских ресурсов эта асимметрия ослабила украинские оборонительные линии и позволяет российским войскам продвигаться вперед. Между тем в дипломатических кругах идут напряженные переговоры.

Лео Литра подчеркивает: "Украина в десять раз слабее противника по вооружению. Страна способна производить продукцию оборонного назначения на 40 миллиардов евро в год, но не выпускает даже половины от этого. В текущем году произведено четыре миллиона беспилотников. Но их могло бы быть восемь".

Экономика Украины примерно в десять раз слабее российской. Страна сейчас тратит около 34 процентов ВВП на оборону — это самый высокий показатель в мире. Москва выделяет гораздо меньшую долю своего ВВП, но тратит почти в три раза больше.

Международный валютный фонд подтверждает расчеты Украины, оценивая дыру в бюджете на 2026-2027 годы в 55 миллиардов евро.

По оценкам Европейской комиссии, Киеву в следующем году потребуется около 136 миллиардов евро, чтобы удержаться на плаву и профинансировать оборону. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться. Нечем будет платить зарплату военным, полицейским и государственным служащим.

Европейские лидеры зашли в тупик. Происходящее лишь подчеркнуло неспособность Евросоюза действовать решительно. Мирные переговоры проходят под руководством Соединенных Штатов, которые практически не принимают страны ЕС в расчет, да и саму идею репарационного кредита не одобряют.

По имеющимся данным, Вашингтон в частном порядке предупредил Евросоюз, что потребует возврата замороженных российских активов в случае одобрения кредита. Это недвусмысленный намек: европейским лидерам следует отказаться от своего плана.

"Европейцам придется вернуть эти деньги", — сообщил газете The Times источник, близкий к переговорам. Согласно мирному предложению Дональда Трампа, замороженные резервы будут выведены из-под контроля Европы, а большая часть средств вернется в Россию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии саммита ЕС заявил, что речь пойдет не только о помощи Украине, но и о том, чтобы послать четкий сигнал Москве: Европа будет использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы помочь закончить конфликт как можно быстрее.

До сих пор хроническая нехватка денег на Украине преодолевалась за счет иностранных партнеров. Но среди европейских доноров нарастает финансовая и политическая напряженность, а это означает, что средств может не хватить, особенно в условиях прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов. Пока что компенсировать ее Евросоюз не в состоянии.

Кильский институт мировой экономики пришел к выводу, что объем новой помощи Украине в 2025 году со стороны западных стран может снизиться до самого низкого уровня с момента начала боевых действий.

Лео Литра отмечает, что все, происходящее на линии фронта, зависит от финансов, причем с обеих сторон: "Россия смогла мобилизовать значительную сумму денег. Украина же полагалась на внешнюю помощь, а с финансами там всегда было негусто".

Номинально выплаты военным остались на прежнем уровне. Однако Украина страдает от роста инфляции, поэтому заработки резко обесценились. Аналитики предупреждают, что происходящее вкупе с нехваткой оружия и военной техники может понизить моральный дух солдат. Дезертирство выйдет на новый уровень и побьет все предыдущие рекорды.

Украина делала ставку на удары вглубь России, надеясь подорвать промышленные возможности Москвы. Но и на эти атаки нужны деньги. Нехватка финансирования резко сужает возможности Киева.

Подобные операции дорогостоящи, но их влияние значительно. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что удары Киева по объектам инфраструктуры, расположенным в глубине России, обошлись Кремлю в 21,5 млрд долларов (16 млрд фунтов стерлингов).

Москва предупредила: если замороженные российские активы будут использованы для финансирования "репарационного кредита", Европу будут ждать мрачные последствия в сфере экономической безопасности.

На прошлой неделе Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear с требованием возмещения убытков — ранее Евросоюз принял решение о заморозке суверенных российских активов на неопределенный срок. Это стало первым залпом в попытке сорвать план ЕС юридическим путем.

Эксперты считают, что Украина потратит кредит преимущественно на развитие оборонного потенциала, и это может подтолкнуть Россию к переговорам.

Старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла* Соединенных Штатов Елена Прокопенко заявила, что отказ Киеву в репарационном кредите рискует подстегнуть Кремль и продемонстрировать усталость Запада.

Елена Прокопенко подчеркивает: "Если подобное произойдет, это будет четким сигналом для России о том, что Европа по-прежнему испытывает трудности с обеспечением устойчивой и долгосрочной макрофинансовой поддержки Украины. Это будет очень обнадеживающий сигнал, показывающий Кремлю, что достаточно выждать, и поддержка исчезнет сама собой".

Киев и его ближайшие союзники давно утверждают, что если Европа не сможет профинансировать оборонные возможности Украины, в долгосрочной перспективе это обойдется ей куда дороже.

Недавнее исследование Норвежского института международных отношений показало, что дополнительные расходы на оборону для усиления восточного фланга НАТО в случае поражения Украины составят от 1,2 до 1,6 трлн евро. Чтобы Киев победил, ему потребуется выделить около 838 миллиардов евро (немного странные подсчеты, которые трудно воспринимать всерьез, — прим. ИноСМИ).

Речь не только об оборонных возможностях Украины. Кремль также делает ставку на то, что нехватка финансов дестабилизирует страну изнутри.

Ведущий научный сотрудник Киевского института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий предупреждает: если Украина не получит кредит, ей придется запустить печатный станок.

"Если кредит не будет предоставлен, единственный вариант — это печатание денег Национальным банком Украины для финансирования дефицита бюджета. Но тогда речь идет о высокой макроэкономической нестабильности", — говорит она.

Александра Бетлий полагает, что неспособность страны выплачивать зарплаты и социальные пособия может спровоцировать новый миграционный кризис и люди будут массово покидать страну: "Украине нужны люди внутри страны, чтобы потреблять внутри страны, чтобы работать на Украине. Мы сражаемся за людей".

Даже если кредит будет одобрен, Украина по-прежнему будет сталкиваться с вопросами о том, как она намерена продолжать сражаться против Москвы в долгосрочной перспективе.

Экономист киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк утверждает, что речь идет о самом крупном пакете финансирования из тех, что предоставляли Украине за последние годы. Тем не менее потребности страны в обороне и бюджете значительно выше, поэтому кредит прежде всего направлен на то, чтобы "удержать Украину на плаву", считает он.

Иные финансовые решения также остаются весьма расплывчатыми и неопределенными.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в среду в Европарламенте и подчеркнула безотлагательность момента: "Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Ближайшие дни станут решающим шагом для этого. Мы понимаем срочность ситуации. Она острая. Мы все это чувствуем. Мы все это видим".

Президент Украины Владимир Зеленский посещает Брюссель, чтобы попытаться убедить европейских партнеров использовать замороженные российские активы на пользу Украине.

"Администрация США оказывает давление на европейские страны, чтобы те отказались от идеи использования российских активов для поддержки Украины", — заявил высокопоставленный украинский чиновник. Он добавил, что Зеленский "едет в Брюссель, чтобы мотивировать европейские страны принять это решение".

Тем временем в Москве президент России Владимир Путин заявил, что Россия освободит территории силой, если Киев и европейские "подсвинки" откажутся от диалога по мирному урегулированию, который инициировали Соединенные Штаты.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ