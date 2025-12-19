Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Казахстана официально опровергло переход на стандарты НАТО, казахстанская пресса пишет, что распространяемая иностранными, в том числе и российскими медиа, информация не соответствует действительности.

Военное ведомство Казахстана выступило с официальным разъяснением по поводу изменений стандартов вооружения, опровергая переход на западные калибры. Как утверждают в Минобороны республики, запущенный проект ASPAN, в рамках которого строятся четыре новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин, не направлен против кого-либо, а всего лишь ориентирован на обеспечение казахстанской армии боеприпасами. Причем новое производство предусматривает выпуск снарядов как советского образца, так и западного.

Как подчеркивается, речь идет не о пересмотре стандартов вооружения. Особенно отмечается, что все действия не направлены против России.

Планируемые производственные мощности ориентированы исключительно на обеспечение потребностей Вооруженных сил республики Казахстан в боеприпасах для имеющихся в пользовании образцов вооружения.

Между тем ряд военных экспертов, комментируя появившуюся информацию, заявляет, что Казахстан уже не первый год хочет уйти от зависимости в поставках вооружений от России, поэтому активно сотрудничает с другими странами. В частности, очень активно сотрудничает с турками. Была бы возможность, то переход на западные стандарты давно бы произошел, но на это нет денег, да и влияние России в республике слишком велико. Тем не менее националистические настроения преобладают, Токаев ни в какое сравнение с Назарбаевым не идет. Желание угодить и вашим, и нашим никогда ни к чему хорошему не приводило. Как говорится, ве якобы хорошо, но осадок все же остается.