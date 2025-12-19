Казахстан опровергает слухи о переходе на стандарты НАТО, но осадочек остаётся

Источник изображения: topwar.ru
Министерство обороны Казахстана официально опровергло переход на стандарты НАТО, казахстанская пресса пишет, что распространяемая иностранными, в том числе и российскими медиа, информация не соответствует действительности.
Военное ведомство Казахстана выступило с официальным разъяснением по поводу изменений стандартов вооружения, опровергая переход на западные калибры. Как утверждают в Минобороны республики, запущенный проект ASPAN, в рамках которого строятся четыре новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин, не направлен против кого-либо, а всего лишь ориентирован на обеспечение казахстанской армии боеприпасами. Причем новое производство предусматривает выпуск снарядов как советского образца, так и западного.
Как подчеркивается, речь идет не о пересмотре стандартов вооружения. Особенно отмечается, что все действия не направлены против России.
Между тем ряд военных экспертов, комментируя появившуюся информацию, заявляет, что Казахстан уже не первый год хочет уйти от зависимости в поставках вооружений от России, поэтому активно сотрудничает с другими странами. В частности, очень активно сотрудничает с турками. Была бы возможность, то переход на западные стандарты давно бы произошел, но на это нет денег, да и влияние России в республике слишком велико. Тем не менее националистические настроения преобладают, Токаев ни в какое сравнение с Назарбаевым не идет. Желание угодить и вашим, и нашим никогда ни к чему хорошему не приводило. Как говорится, ве якобы хорошо, но осадок все же остается.