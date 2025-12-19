Войти
Военное обозрение

Казахстан опровергает слухи о переходе на стандарты НАТО, но осадочек остаётся

100
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Казахстана официально опровергло переход на стандарты НАТО, казахстанская пресса пишет, что распространяемая иностранными, в том числе и российскими медиа, информация не соответствует действительности.

Военное ведомство Казахстана выступило с официальным разъяснением по поводу изменений стандартов вооружения, опровергая переход на западные калибры. Как утверждают в Минобороны республики, запущенный проект ASPAN, в рамках которого строятся четыре новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин, не направлен против кого-либо, а всего лишь ориентирован на обеспечение казахстанской армии боеприпасами. Причем новое производство предусматривает выпуск снарядов как советского образца, так и западного.

Как подчеркивается, речь идет не о пересмотре стандартов вооружения. Особенно отмечается, что все действия не направлены против России.

Планируемые производственные мощности ориентированы исключительно на обеспечение потребностей Вооруженных сил республики Казахстан в боеприпасах для имеющихся в пользовании образцов вооружения.

Между тем ряд военных экспертов, комментируя появившуюся информацию, заявляет, что Казахстан уже не первый год хочет уйти от зависимости в поставках вооружений от России, поэтому активно сотрудничает с другими странами. В частности, очень активно сотрудничает с турками. Была бы возможность, то переход на западные стандарты давно бы произошел, но на это нет денег, да и влияние России в республике слишком велико. Тем не менее националистические настроения преобладают, Токаев ни в какое сравнение с Назарбаевым не идет. Желание угодить и вашим, и нашим никогда ни к чему хорошему не приводило. Как говорится, ве якобы хорошо, но осадок все же остается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения