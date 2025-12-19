Герасимов оценил долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возвращении в Северодвинск с очередного этапа испытаний, 14.10.2024.

Показатель составляет 92%, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Действительная доля современного вооружения в стратегических ядерных силах (СЯС) в настоящий момент составляет 92%. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"В морских СЯС в этом году принят в боевой состав Военно-Морского Флота новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". В авиационные СЯС продолжены поставки модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Осуществляется модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95МС за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения. На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%", - сказал он.