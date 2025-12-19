Войти
Словакия начала выпуск корпусов советских БМП-1

Фото: Public Domain
STV Machinery начала выпуск корпусов востребованных на Украине БМП-1

Словацкая компания STV Machinery начала выпуск корпусов советских боевых машин пехоты БМП-1, который связывают с востребованностью этой техники на Украине. О заключении соответствующего соглашения с неназванным заказчиком сообщила пресс-служба производителя.

«STV Machinery подписала контракт на серийное производство бронированных корпусов для боевых машин БМП-1, которое запланировано на 2026-2027 годы. Этот проект является одним из самых значимых оборонных контрактов в современной истории компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработку проекта начали в прошлом году. Предприятие опирается на опыт ремонта и модернизации бронетехники и новые решения, полученные, в частности, при производстве самоходных гаубиц Zuzana. Главным отличием от оригинальных корпусов БМП-1 стало использование современной бронестали, которую применяют в западных машинах. В будущем STV Machinery планирует выпускать сто БМП-1 в год.

Telegram-канал «Повернутые на войне» допустил, что машины заказали для Киева, который использует базу БМП-1 для создания модернизированных БМП-1ТС.

В декабре стало известно, что Вооруженным силам России передали новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Техника получила дополнительные броневые экраны, противокумулятивные решетки и комплексы «Накидка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Продукция
БМП-1
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
