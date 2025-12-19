Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации

Американская компания Huntington Ingalls Industries объявила о завершении изготовления прочного корпуса многоцелевой атомной подлодки SSN-802 "Оклахома". Постройка проходит на верфи Newport News Shipbuilding. Как отмечает Navy Recognition, "Оклахома" станет первой субмариной класса "Вирджиния" в конфигурации Block V, предназначенной для ВМС США.

Достижение данного этапа означает, что все секции прочного корпуса полностью соединены в непрерывный и водонепроницаемый конструктив.

Корпус многоцелевой атомной подлодки "Оклахома", США Newport News Shipbuilding

"Оклахома" станет 29-й в серии подлодок класса "Вирджиния" и 14-й, построенной на верфи Newport News Shipbuilding. Прочный корпус – основная несущая конструкция субмарины, которая должна выдерживать интенсивное внешнее давление, возникающее во время подводных операций.

Как поясняет Navy Recognition, на этом этапе весь внутренний объем подводной лодки полностью заключен в герметичный корпус, что позволяет провести дальнейшие работы без ограничений. С точки зрения производства, этот момент знаменует переход от тяжелой конструкционной сварки к работам, сосредоточенным на формировании внутренних отсеков, прокладке кабелей и трубопроводов, а также на интеграции оборудования.

Данный этап также позволяет постепенно активировать бортовые системы, подготавливая подлодку к испытаниям в воде.

Постройка "Оклахомы" стартовала в 2020 году. Всего в серии подлодок класса "Вирджиния" модификации Block V заказаны 12 субмарин.

Новая версия значительно крупнее более ранних подлодок для того, чтобы увеличить боезапас. Водоизмещение составит 10 200 тонн (вместо 7900 тонн), а длина корпуса возрастет со 115 до 140 метров. За счет увеличения габаритов на борту разместят четыре боевых модуля VPM, каждый из которых рассчитан на семь крылатых ракет "Томагавк" (в общей сложности – 28 ед.), а также две установки вертикального пуска с вместимостью шесть "Томагавков" каждая (12 ед.). Таким образом субмарины этой модификации смогут нести на борту до 40 крылатых ракет, тогда как действующие подлодки "Вирджиния" ограничены боезапасом в 12 "Томагавков".

Кроме того, "Вирджинии" нового поколения, как и прошлые версии, получат по четыре 533-мм торпедных аппарата, которые могут запускать как торпеды Mk-48, так и противокорабельные ракеты "Гарпун" (боезапас – 25 ед.).