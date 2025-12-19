Четвертую подлодку для ВМС Пакистана спустили на воду в Ухане

В среду, 17 декабря, на китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group Company, расположенной в Ухане, спустили на воду четвертую дизель-электрическую подлодку класса "Хангор" ("Тип-039A/041"), предназначенную для ВМС Пакистана. Как уточняет Naval News, субмарина получила наименование "Гази" – это почётный титул мусульман, воевавших против неверных.

Межправительственный контракт предполагает, что четыре субмарины типа "Хангор" построят в Китае, а оставшиеся четыре – в Пакистане, на верфи Karachi Shipyard & Engineering Works (KS&EW).

Спуск на воду четвертой подлодки типа "Хангор" для Пакистана Pakistan Navy

Первоначальный план предусматривал поставку всех восьми субмарин в период с 2022 по 2028 годы. Главный директор программы в августе 2016 года утверждал, что первые четыре ДЭПЛ передадут заказчику в 2022–2023 годах, а оставшиеся четыре – в 2028 году. Однако программа отстала от графика. Головную подлодку спустили на воду в 2024 году, а вторую и третью – в 2025 году.

Субмарины типа "Хангор" – экспортный вариант китайских подлодок класса "Юань" ("Тип-039"). ВМС Пакистана не раскрывают подробности об оснащении и вооружении подлодок класса "Хангор". По данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина субмарин составит 76 метров, водоизмещение – 2800 тонн.

В прессе появлялись сообщения, что подлодки типа "Хангор" вооружат крылатыми ракетами "Бабур-3" с дальностью поражения до 450 км.

В настоящее время в составе ВМС Пакистана числятся три подлодки класса "Агоста-90B" с воздухонезависимыми энергетическими установками и две обычные ДЭПЛ проекта "Агоста-70". При этом субмарины "Агоста-90B" поэтапно проходят модернизацию, которая включает замену системы управления огнем, гидроакустического комплекса, средств РЭБ, радара и перископической системы. Генподрядчиком выступает турецкая компания STM. В 2020 году она передала пакистанскому флоту первую подлодку, прошедшую модернизацию.