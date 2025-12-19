Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400

Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

Валерия Городецкая