Деловая газета "Взгляд"

Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

97
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ ТАСС
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400

Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

Валерия Городецкая

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Туркменистан
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
