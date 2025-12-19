Войти
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Шойгу провел планерное заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет безопасности РФ провел пленарное заседание научно-экспертного совета под председательством Сергея Шойгу, передает корреспондент РИА Новости.

По словам Шойгу, система оперативного взаимодействия Совбеза и экспертного сообщества выстроена в условиях высокой динамики международной обстановки, а также внутренних угроз национальной безопасности.

"С учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза.

За год работы совета были проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств.

Научно-экспертный совет Совбеза создан в соответствии с указом президента РФ от 27 декабря 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
