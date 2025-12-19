Войти
ТАСС

РОС развернут в составе российского сегмента МКС

97
0
0
Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов также сообщил, что тема выбора орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса поднималась Роскосмосом из геополитических соображений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) будет развернута в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением в самостоятельный полет после завершения проекта МКС. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Научно-технический совет Роскосмоса поддержал это предложение и утвердил в качестве основного возможного сценария развертывание Российской орбитальной станции в составе российского сегмента МКС с последующим отделением в самостоятельный полет по завершению проекта МКС", - сказал Орлов.

Он также добавил, что тема выбора орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса поднималась Роскосмосом из геополитических соображений. "И с учетом довольно глубокого анализа текущего состояния проекта и его реализации несколько месяцев работала специальная комиссия", - отметил глава ИМБП.

Ранее сообщалось, что запланированная стоимость проекта РОС - 608,9 млрд рублей. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения