До 2033 года австралийский флот получит 18 десантных катеров LCM

Судостроительная компания Austal Defence Shipbuilding Australia получила контракт на проектирование и постройку для ВМС Австралии 18 десантных катеров среднего класса типа LCM. Как уточняет Naval Today, стоимость сделки составит 1,029 млрд долларов.

Производство катеров развернется на верфи Austal в Хендерсоне (Западная Австралия). Постройку первого LCM планируют начать в 2026 году, а 18-й – последний – катер, собираются сдать в эксплуатацию в 2032 году.

Десантный катер среднего класса LCM, Австралия

Austal


По данным компании Austal, десантные катера типа LCM изготовят из стали. Они смогут брать на борт до 80 тонн грузов.

Контракт о поставке 18 десантных катеров стал первым в рамках Стратегического соглашения о судостроении, заключенного между правительством Австралии и местными компаниями для развития и поддержки национальной отрасли.

"В соответствии со Стратегическим соглашением о судостроении правительство обязуется обеспечить непрерывный процесс военного судостроения в Хендерсоне, что откроет для частных компаний возможности сотрудничества и инвестиций на многие годы вперед", – отметил гендиректор Austal Limited Падди Грегг.

Он добавил, что благодаря сделке на поставку 18 десантных катеров среднего класса в рамках пилотной программы можно будет нарастить компетенции для строительства более крупных и сложных заказов в Хендерсоне в будущем.

Напомним, что в августе этого года было заключено соглашение с правительством Австралии, в соответствии с которым Austal Defence Shipbuilding Australia возьмет на себя проектирование и реализацию ключевых программ военно-морского судостроения. Соглашение предполагало и поставку в течение восьми лет 18 средних десантных катеров водоизмещением около 500 тонн и 8 тяжелых десантных транспортов водоизмещением до 5000 тонн.

Ожидается, что обе программы содействуют созданию 1100 прямых рабочих мест и более 2000 косвенных.

