Новая ракета ОТРК «Искандер» близка по характеристикам к «Кинжалу»

Источник изображения: topwar.ru

Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили новую ракету, способную поражать цели на дальности до одной тысячи километров. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Согласно сообщениям украинских пабликов военной тематики, недавно российский ОТРК «Искандер» поразил цель на территории Украины на дальности 800 км. Украинская военная разведка подтверждает эту информацию, заявляя, что ракета с дальностью поражения до одной тысячи километров появилась у России еще в прошлом году.

При этом утверждается, что новая ракета «Искандера» близка по характеристикам к гиперзвуковому «Кинжалу» и способна маневрировать на всей траектории полета.

Новая модификация ракеты способна преодолевать 900–1000 км за счёт увеличенного объёма твёрдого топлива, развивает скорость, близкую к «Кинжалу», и сохраняет возможность маневрирования на всей траектории полёта.

Стоит отметить, что слухи о появлении на вооружении ВС РФ новой версии ОТРК «Искандер» действительно существуют, но официального подтверждения с российской стороны до сих пор нет. Единственным источником, который прямо говорит о якобы проявлении у российской армии неизвестной модификации ракет «Искандер-М», является ГУР МО Украины. А вот верить этому или нет, решайте сами.