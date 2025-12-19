МИД КНР: продажа США оружия Тайваню подрывает безопасность и суверенитет Китая

ЦАМТО, 18 декабря. Одобрение США продажи крупной партии вооружений Тайваню серьезно подрывает суверенитет и безопасность Китая, Пекин примет меры для своей защиты.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 млрд. долл. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W Super Cobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.

"США открыто объявили о масштабном плане по продаже Тайваню передовых вооружений, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая", – заявил Го Цзякунь.

Он подчеркнул, что Пекин примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Как напоминает агентство, Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и острова, а также продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.