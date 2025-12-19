Китай приступил к строительству четвертого авианосца

ЦАМТО, 18 декабря. Судя по появившимся спутниковым снимкам, в Китае началось строительство четвертого авианосца, который, предположительно, будет оснащен ядерной энергетической установкой (ЯЭУ).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выполненный специалистами издания предварительный анализ снимков позволяет предположить, что строительство корпуса авианосца на предприятии Dalian Shipyard в провинции Ляонин началось в начале 2025 года. К середине года в сухом доке начали появляться блоки секций киля и днища корабля. К ноябрю 2025 года вокруг блоков можно было наблюдать формирование двух отдельных отсеков размером 15х15 м. Это может говорить о том, что четвертый китайский авианосец будет оборудован двумя ядерными реакторами.

Ранее специалисты Jane's уже выдвигали предположение об оснащении авианосца ЯЭУ, основываясь на анализе макета корабля, представленного в 701-м научно-исследовательском институте в Ухане. Судя по выполненным в июле 2025 года спутниковым снимкам, надстройка макета смещена в кормовую часть, что соответствует конструкции, характерной для атомных авианосцев.

Исходя из размеров завершенных секций в сухом доке, полное водоизмещение четвертого авианосца, вероятно, составит около 100 тыс. т. Это позволит разместить на корабле более мощное авиакрыло по сравнению с тремя предыдущими кораблями и интегрировать системы противовоздушной обороны нового поколения, включая оружие направленной энергии.

Подобно третьему авианосцу ВМС НОАК "Фуцзянь", для обеспечения взлета самолетов четвертый, вероятно, также будет оснащен электромагнитными катапультами.

Одновременно с постройкой нового авианосца, НОАК значительно расширяет инфраструктуру военно-морской базы Циндао в заливе Ючи, где базируется первый авианосец "Ляонин". На базе ведется строительство нескольких новых причалов, каждый из которых сможет принимать авианосец или крупное судно снабжения. Эти позволяет предположить, что Циндао вскоре сможет принимать несколько авианосцев.

По оценке аналитиков, принятие многоцелевого атомного авианосца обеспечит ВМС НОАК платформой с практически неограниченной дальностью хода. Наличие в боевом составе флота подобного корабля позволит осуществлять длительные развертывания далеко за пределами Китая.

Ядерная силовая установка также освобождает внутреннее пространство, необходимое для хранения топлива, что позволяет увеличить численность авиагруппы и разместить другое оборудование.

Вырабатываемая ядерными реакторами авианосца электроэнергия может поддерживать более совершенные боевые системы, включая оружие направленной энергии и многофункциональные РЛС нового поколения с улучшенными возможностями. Таким образом, четвертый авианосец может использоваться в качестве центра командования и боевого управления.