Литва приобретет 100 БМП CV-90 Mk IV

ЦАМТО, 18 декабря. Литва приняла решение о приобретении 100 БМП CV-90 Mk IV (Combat Vehicle 90) производства шведской компании BAE Systems Hagglunds в рамках совместной программы закупки с пятью другими странами НАТО.

Как сообщает Defence-industry.eu, решение было одобрено 15 декабря Государственным советом обороны с акцентом на включение в контракт условия о местном производстве ряда комплектующих БМП CV-90 Mk IV и предоставлении услуг по их техническому обслуживанию в Литве.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Литвы инициировало переговоры со шведским производителем BAE Systems Hagglunds относительно приобретения гусеничных боевых машин пехоты CV-90 в прошлом году.

Впервые министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене встретилась с представителями BAE Systems Hagglunds, чтобы обсудить приобретение БМП CV-90, а также потенциальное сотрудничество с оборонной промышленностью Литвы, 19 декабря 2024 года. Д.Шакалене подчеркнула срочность процедуры приобретения, учитывая текущую обстановку в сфере безопасности. "Цель Литвы – достичь полной оперативной готовности национальной дивизии к 2030 году, а БМП являются важнейшим компонентом этих усилий", – заявила министр по итогам встречи.

Представители военных ведомств Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии и Нидерландов 5 июня 2025 года подписали заявление о намерении изучить возможность совместной закупки боевых машин пехоты по программе CV-90 Mk IV Nordic. Мероприятие состоялось в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО.

Целью совместной закупки является получение преимуществ за счет повышения унификации техники и улучшения взаимодействия подразделений, а также обеспечения безопасности поставок. В техническом соглашении определены конкретные принципы сотрудничества, технические требования и согласованный план действий до подписания основного контракта, которое запланировано на начало 2026 года. Поставка CV-90 в Литву и другим участникам программы запланирована на 2028 год.

В августе этого года заместитель министра национальной обороны Литвы Орияна Машале встретилась с представителями BAE Systems Hagglunds в Швеции, где был обсужден вопрос приобретения БМП CV-90 и возможности их сборки в Литве. Переговоры были посвящены промышленному сотрудничеству, включая участие Литвы в цепочках поставок и обеспечение эффективного обслуживания и ремонта CV-90 в стране.

В ходе посещения завода компании обсуждались требования к сборке, производственные процессы, необходимые компетенции и модель промышленного сотрудничества, предлагаемая шведской компанией.