Германия может передать Киеву готовые к списанию морские вертолёты Sea Lynx

В рамках очередного пакета военной помощи Германия может передать Киеву готовые к списанию морские палубные вертолеты Westland Mk 88A Sea Lynx. Это связано с тем, что вместо них ВМС ФРГ будут оснащены новыми многоцелевыми NH90 Sea Tiger.
Такой намек сделал в ходе своего выступления перед СМИ в честь передачи первого «морского тигра» немецким военным морякам командующий морской авиацией Бродер Нильсен.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе выводимых из эксплуатации боевых машин, высокопоставленные военачальник заявил следующее:
Нильсен добавил, что они не окажутся в музеях и продолжат летать.
Он сообщил, что Sea Lynx, которые примерно через год окажутся списанными, могут оказаться там же, где сейчас находятся снятые с вооружения в прошлом году вертолеты Westland Sea King. Дело в том, что после «выхода на пенсию» шесть таких боевых машин передали ВМС Украины.
Командующий морской авиацией ФРГ заявил:
На данный момент на вооружении ВМС Германии находится 21 вертолет Westland Mk 88A Sea Lynx. 14 из этих боевых машин поступили на службу еще в 80-е годы прошлого столетия, а остальные – в конце 90-х.
Вертолеты оснащены солидным набором датчиком для ведения военно-морских операций, включая тепловизионные системы для выполнения задач в ночное время. На его борту может размещаться разнообразное вооружение, в частности, легкие торпеды Mk.46 или MU90 для поражения подлодок, а также противокорабельные ракеты Sea Skua.