Войти
Военное обозрение

Германия может передать Киеву готовые к списанию морские вертолёты Sea Lynx

100
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рамках очередного пакета военной помощи Германия может передать Киеву готовые к списанию морские палубные вертолеты Westland Mk 88A Sea Lynx. Это связано с тем, что вместо них ВМС ФРГ будут оснащены новыми многоцелевыми NH90 Sea Tiger.

Такой намек сделал в ходе своего выступления перед СМИ в честь передачи первого «морского тигра» немецким военным морякам командующий морской авиацией Бродер Нильсен.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе выводимых из эксплуатации боевых машин, высокопоставленные военачальник заявил следующее:

Думаю, мы найдем хорошее решение.

Нильсен добавил, что они не окажутся в музеях и продолжат летать.

Он сообщил, что Sea Lynx, которые примерно через год окажутся списанными, могут оказаться там же, где сейчас находятся снятые с вооружения в прошлом году вертолеты Westland Sea King. Дело в том, что после «выхода на пенсию» шесть таких боевых машин передали ВМС Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Командующий морской авиацией ФРГ заявил:

Эти Sea King тоже все еще летают, так что Sea Lynx могут последовать их примеру.

На данный момент на вооружении ВМС Германии находится 21 вертолет Westland Mk 88A Sea Lynx. 14 из этих боевых машин поступили на службу еще в 80-е годы прошлого столетия, а остальные – в конце 90-х.

Вертолеты оснащены солидным набором датчиком для ведения военно-морских операций, включая тепловизионные системы для выполнения задач в ночное время. На его борту может размещаться разнообразное вооружение, в частности, легкие торпеды Mk.46 или MU90 для поражения подлодок, а также противокорабельные ракеты Sea Skua.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
NH90
Град РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения