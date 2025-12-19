Германия может передать Киеву готовые к списанию морские вертолёты Sea Lynx

Источник изображения: topwar.ru

В рамках очередного пакета военной помощи Германия может передать Киеву готовые к списанию морские палубные вертолеты Westland Mk 88A Sea Lynx. Это связано с тем, что вместо них ВМС ФРГ будут оснащены новыми многоцелевыми NH90 Sea Tiger.

Такой намек сделал в ходе своего выступления перед СМИ в честь передачи первого «морского тигра» немецким военным морякам командующий морской авиацией Бродер Нильсен.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе выводимых из эксплуатации боевых машин, высокопоставленные военачальник заявил следующее:

Думаю, мы найдем хорошее решение.

Нильсен добавил, что они не окажутся в музеях и продолжат летать.

Он сообщил, что Sea Lynx, которые примерно через год окажутся списанными, могут оказаться там же, где сейчас находятся снятые с вооружения в прошлом году вертолеты Westland Sea King. Дело в том, что после «выхода на пенсию» шесть таких боевых машин передали ВМС Украины.

Командующий морской авиацией ФРГ заявил:

Эти Sea King тоже все еще летают, так что Sea Lynx могут последовать их примеру.

На данный момент на вооружении ВМС Германии находится 21 вертолет Westland Mk 88A Sea Lynx. 14 из этих боевых машин поступили на службу еще в 80-е годы прошлого столетия, а остальные – в конце 90-х.

Вертолеты оснащены солидным набором датчиком для ведения военно-морских операций, включая тепловизионные системы для выполнения задач в ночное время. На его борту может размещаться разнообразное вооружение, в частности, легкие торпеды Mk.46 или MU90 для поражения подлодок, а также противокорабельные ракеты Sea Skua.