Германия подпишет дополнительный контракт на закупку израильских систем ПРО "Эрроу-3"

ЦАМТО, 18 декабря. Бундестаг одобрил расширение контракта с Израилем на поставку систем противовоздушной и противоракетной обороны "Эрроу-3" (Arrow 3) на сумму 3 млрд. евро.

Таким образом, стоимость первоначального соглашения стоимостью около 3,5 млрд. евро на поставку трех батарей увеличена до 6,5 млрд. евро. Контракт станет крупнейшей на сегодняшний день экспортной сделкой Израиля в сфере ВТС. По мнению ЦАМТО, исходя из озвученной суммы, опцион предусматривает поставку также трех батарей "Эрроу-3".

Подписание нового контракта запланировано на 18 декабря в Германии. В церемонии подписания примут участи глава Организации противоракетной обороны при Министерстве обороны Израиля Моше Патель и генеральный директор Федерального управления Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Аннет Ленигк-Эмден при участии представителей обоих министерств и компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Как ранее сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил финансирование закупки первых компонентов системы ПРО "Эрроу" на заседании, состоявшемся в июне 2023 года. В августе 2023 года соглашение о продаже Германии системы ПРО "Эрроу" одобрил Государственный департамент США. Получение данного одобрения позволило представителям министерств обороны Израиля и Германии подписать письма-обязательства о реализации контракта. Аванс в размере 600 млн. долл. позволил немедленно приступить к работе над согласованием всех деталей проекта. В октябре 2023 года заключение контракта стоимостью около 4 млрд. долл. одобрил бюджетный комитет парламента Германии.

В итоге Министерство обороны Израиля 23 ноября 2023 года подтвердило, что генеральный директор Минобороны генерал-майор запаса Эйял Замир подписал контракт на поставку ВС Германии системы ПРО "Эрроу". Стоимость заказа составила 3,6 млрд. евро (3,9 млрд. долл.). Помимо самой системы и ракет "Эрроу-3", контракт включает начальный пакет запасных частей и обучение расчетов ВВС Германии.

Закупка будет финансироваться за счет специального фонда Zeitenwende, объем которого составляет 100 млрд. евро (109 млрд. долл.). Этот фонд был сформирован властями Германии после начала конфликта на Украине.

Изначально Германия планировала разместить первую батарею "Эрроу-3" на авиабазе "Хольцдорф" в центральной Германии в 2025 году. При этом начальной готовности системы к боевому применению планировалось достичь к четвертому кварталу 2025 года, а полной готовности – к 2030 году. Помимо Хольцдорфа, еще два комплекса будут размещаться в пока не определенных районах на севере и юге Германии.

Компания Israel Aerospace Industries передала Германии первый комплекс "Эрроу-3" 3 декабря 2025 года. С израильской стороны на церемонии, состоявшейся на авиабазе "Хольцдорф" (в 120 км к югу от Берлина), присутствовали генеральный директор Министерства обороны Амир Барам, начальник Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Дэнни Голд, генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви, директор организации противоракетной обороны Моше Патель и другие высокопоставленные лица.

В своем заявлении на церемонии генеральный директор IAI Б.Леви заявил, что "Германия выразила интерес не только к системе "Эрроу-3", но и к перспективной "Эрроу-4".

По словам представителей министерств обороны Израиля и Германии, первые батареи "Эрроу-3" должны быть введены в эксплуатацию в начале 2026 года (то есть с некоторым отставанием от первоначального графика).

Министерство обороны Германии также подтвердило, что "Эрроу-3" будет интегрирована в систему противоракетной обороны НАТО. Как заявлено, развертывание системы "Эрроу-3" призвано обеспечить новый стратегический уровень возможностей перехвата на большой высоте и большой дальности для противодействия угрозам из-за пределов Европы.

Как отметило Министерство обороны Израиля, "Эрроу-3" сыграла важную роль в 12-дневном обмене ударами между Израилем и Ираном в начале этого года. Во время конфликта система перехватывала ракеты большой дальности с заявленным процентом успеха в 86%. По словам израильских официальных лиц, "Эрроу-3" также использовалась для отражения ракетных атак хуситов с территории Йемена.

Развертывание "Эрроу-3" происходило в период деликатных дипломатических переговоров между Израилем и его союзниками. Хотя Германия давно поддерживает право Израиля отвечать на атаки ХАМАС, в августе 2025 года она временно приостановила экспорт оружия в Израиль из-за гуманитарных проблем, возникших во время боев в Газе. Запрет был снят после октябрьского прекращения огня между Израилем и ХАМАС, когда двусторонние переговоры возобновились.

Система "Эрроу" разработана и производится израильскими компаниями совместно с США. В ее состав входят: центр боевого управления, радиолокационная станция, пусковые установки с управляемыми ракетами. Она позволяет обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты противника со всех направлений.

Двухступенчатый экзоатмосферный перехватчик "Эрроу-3", принятый на вооружение около шести лет назад, обеспечивает поражение баллистических ракет методом прямого удара (hit-to-kill) на большой высоте за пределами атмосферы. Компания Israel Aerospace Industries является основным подрядчиком разработки системы вооружения, перехватчиков "Эрроу" и радиолокационной системы обнаружения. Elbit Systems разрабатывает систему боевого управления и обнаружения. Государственная компания по производству ракетных двигателей Tomer и компания Rafael являются основными субподрядчиками по разработке и производству перехватчиков "Эрроу-3". Американская компания STARK Aerospace, принадлежащая Israel Aerospace Industries, является основным подрядчиком в США по данной программе.