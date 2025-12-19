Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития

Для этого планируется рассчитывать индекс независимости в критических и сквозных технологиях

Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника в правительстве. Всего предлагается ввести восемь показателей эффективности. Один из них – доведение комплексного индекса технологической независимости до 100% к 2030 г. Сейчас – согласно плану – он составляет 10,69%.

Методику расчета индекса подготовил Минэк еще в марте для мониторинга достижения национальной цели «Технологическое лидерство». Показатель рассчитывается с ежемесячной и ежегодной периодичностью, говорится в приказе министерства. Источником данных служат сведения из «Электронного бюджета», от ФОИВов, а также информация Росстата.

Под технологической независимостью понимается разработка отечественных технологий и создание продукции с «сохранением национального контроля над критическими и сквозными технологиями» для экспорта или замещения на внутреннем рынке, говорится в методике. Верификация данных обеспечивается Минэком с использованием автоматизированных процедур. При этом в ближайшее время разработку индекса планируется передать Минпромторгу как профильному ведомству, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Кроме того, индекс планируется рассчитывать по отраслям – это второй индикатор повышения уровня технологического развития в плане. За каждое направление ответственными назначены профильные министерства и вице-премьеры.

Увеличение индекса запланировано по таким отраслям:

здравоохранение (в 2,3 раза – с 35% в 2025 г. до 80% в 2030 г.);

беспилотные авиационные системы (в 2 раза – с 42,5 до 81,1%);

новые материалы и химия (в 2 раза – с 50,35 до 100%);

топливно-энергетический комплекс (в 1,5 раза – с 43 до 90%);

средства производства (в 1,4 раза – с 68 до 95%);

продовольственная безопасность (в 1,4 раза – с 47,6 до 66,7%);

космическая деятельность (в 1,3 раза – с 58,5 до 74,4%).

Третий индикатор – количество технологических компаний, осуществивших размещение ценных бумаг на бирже. По этому направлению запланирован рост с одной компании в 2025 г. до 44 в 2030 г. Сейчас государство субсидирует выход на биржу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и малых технологических компаний (МТК). Объем поддержки в этом году составил 120 млн руб., что позволило эмитентам привлечь на биржевых площадках более 5 млрд руб., сообщал Минэк 12 декабря.

Первые гранты на субсидирование понесенных затрат получили МТК, прошедшие отбор в Центре поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Это предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга, которые разрабатывают программные решения для частного, финансового и государственного секторов, что обеспечивает их инвестиционный потенциал на публичном рынке, говорилось в пресс-релизе министерства.

Еще один целевой показатель – увеличение объема выручки МТК. Рост выручки запланирован с 710 млрд руб. в 2025 г. с постепенным увеличением на треть ежегодно до 1,95 трлн руб. в 2030 г. Всего, по данным Минэка, в реестре МТК состоит порядка 6400 компаний.

Пятый показатель – рост плотности роботизации. Запланировано ее увеличение с 25 единиц на 10 000 населения в 2025 г. до 145 к 2030 г. Согласно указу президента «О национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», цель России – войти в топ-25 стран по плотности роботизации в мире. Сама же работа по роботизации ведется по линии федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на него выделено около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г. Проект предусматривает меры поддержки как для производителей и интеграторов робототехники, так и для заказчиков.

В прошлом году президент поставил цель увеличить количество промышленных роботов до 99 325 шт. на предприятиях до 2030 г. По данным Минпромторга за 2024 г., их было около 14 382. Средняя плотность роботизации в мире – 162 робота на 10 000 рабочих, в России – 19.

Также запланировано достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы (в том числе здравоохранения и образования). Это связано с ускоренным внедрением технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Рост цифровой зрелости должен вырасти с 45% в 2025 г. до 100% в 2030 г., следует из плана.

Президент определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития страны. Для ее реализации в первую очередь планируется развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении, говорил руководитель аппарата правительства – вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, стоит задача перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 г.

Согласно плану, должны увеличиться внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников – это еще один индикатор. С текущих 1,04% ВВП планируется рост показателя до 2% ВВП в 2030 г. Аналогичные показатели заложены в госпрограмму «Научно-технологическое развитие РФ». Прежде всего имеется в виду финансирование из государственного бюджета, но объем будет возрастать с подключением «крупных технологических партнеров», пояснял Путин. Госпрограммой предполагается, что 57% составят бюджетные средства и 43% – внебюджетные. На ее реализацию в 2026–2028 гг. заложено более 5,1 трлн руб., говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Также планируется увеличить оборот розничной торговли товарами и услугами на посреднических цифровых платформах, следует из плана. При этом показателей по этому индикатору в плане пока нет – его отдельным решением установит Минэкономразвития. Методика оценки показателя в разработке, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка. Согласно исследованию «Сбера» и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS, в 2025 г. объем рынка онлайн-торговли в России достигнет 15,2 трлн руб. Объем рынка вырос почти в 10 раз с 2019 г., когда он оценивался в 1,6 трлн руб.

Насколько реалистичны цели

Комплексный индекс технологической независимости рассчитывается по трем компонентам, говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. Во-первых, это выполнение планов по 12 отраслевым направлениям, говорит Сальников. Во-вторых, фиксируется достижение целевого показателя по удельному весу внебюджетных источников в структуре финансирования НИОКР и доле производства отечественных высокотехнологичных товаров. В-третьих, по словам эксперта, используются косвенные показатели, такие как объем несырьевого экспорта, ситуация с кадрами, роботизация, уровень цифровой зрелости и ряд других показателей.

При этом добиться абсолютно полной технологической независимости сегодня невозможно ни в одной отдельной стране – в любом случае важна кооперация с между странами, считает Сальников. Комплексный индекс это учитывает, речь в нем идет не о 100%-ной независимости, а о 100%-ном достижении (в среднем) широкого спектра целевых показателей.

Увеличение комплексного индекса технологической независимости – это хорошие планы, к которым стоит стремиться, подчеркивает гендиректор компании «Смарттурботех», эксперт рынка НТИ TechNet Андрей Скатин. Тем не менее, если говорить, например, про здравоохранение, для повышения технологизации в 2–3 раза необходимо менять законодательную базу, поскольку Минздрав довольно консервативен в применении технологий, подчеркнул он.

В БАС для роста в 2 раза нужно развивать законодательные инициативы и финансовые инструменты в части водных и земных беспилотников, для химии и роботов – дополнительные регуляторные меры, рассуждает Скатин. В развитии БАС показатели могут возрасти так сильно, но в нынешних реалиях только при условии использования американских двигателей и аккумуляторов из Китая, что едва ли это можно признать технологической независимостью, сетует генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Для технологической независимости в таком случае корректнее определять долю импортных деталей и компонентов, которые нужны для создания конечной продукции в этой отрасли, говорит он.

При этом в общем случае бюджетные вливания нужны только там, где начальные вложения не под силу рыночным игрокам, например в отрасли микроэлектроники, где стоимость минимальных вложений для старта может достигать миллионов долларов, подчеркнул Коник. Но глобально государственные деньги скорее развращают бизнес и компаниям в первую очередь необходимо не финансирование, а протекционизм в закупках отечественной продукции, подчеркнул Коник.

Подобные показатели в реальности скорее можно назвать степенью выполнения плана, нежели индексом технологической независимости, говорит руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Староверов. В основном это связано с тем, что необходимо развивать все и сразу, в то время как оценить степень развития практически невозможно, говорит он.

Анастасия Бойко

Ника Сизова