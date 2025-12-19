Войти
В столице Египта продемонстрировали ЗРК семейства «Тор-М2»

Источник изображения: topwar.ru

В египетском Каире завершилась международная оборонная выставка EDEX-2025. Это масштабное мероприятие, которое проводится в Египте с 2018 года, охватывает воздушную, морскую и сухопутную военную технику.

На сегодняшний день EDEX является крупнейшей оборонной выставкой не только в Египте, который занимает ведущее место в закупках вооружений в регионе, но и на всем африканском континенте.

Египетские компании оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали официальным делегациям и гостям форума национальную продукцию военного назначения. Не подкачали и десятки оружейных государств мира, которые прибыли в Каир и показали на площадке EDEX-2025 свои военно-технические возможности.

Всего в качестве экспонентов в работе участвовали более 400 компаний, а выставочную площадку форума посетили более 35 тысяч посетителей.

На выставке в Каире была представлена и полномасштабная военная экспозиция «Рособоронэкспорта». Напомним, что в прошлых десятилетиях наша страна была одним из ключевых поставщиков оружия для Египта. Однако и сегодня российско-египетские отношения в сфере ВТС продолжают развиваться.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных участников российской экспозиции выступил оборонный холдинг «Алмаз-Антей». В столице Египта ключевой российский производитель средств противовоздушной и противоракетной обороны представил целый спектр передовых разработок для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Прежде всего, это зенитная ракетная система большой дальности «Антей-4000», способная обеспечивать надежное прикрытие стратегически важных административных и военных объектов от современных и перспективных угроз с воздуха, в том числе - самолетов стратегической авиации, а также баллистических и крылатых ракет средней дальности.

Также был представлен ЗРК средней дальности «Викинг» - экспортный вариант комплекса «Бук-М3», способный бороться с самолетами, вертолетами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также эффективно интегрироваться с другими системами ПВО, создавая эшелонированную оборону.

Линейку российских средств противовоздушной обороны малой дальности представили в Каире зенитные ракетные комплексы семейства «Тор-М2».

Участникам и гостям вставки были представлены экспортные модели «Торов» нового поколения: ЗРК «Тор-Э2», «Тор-М2К» и боевые автономные модули «Тор-М2КМ».

Источник изображения: topwar.ru

Эти комплексы, созданные на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», имеют масштабный боевой опыт, который они получили, принимая непосредственное участие в противовоздушных боях на Донбассе с февраля 2022 года.

ЗРК семейства «Тор-М2» обладают боекомплектом до 16 ракет. Они развертываются в боевое положение буквально за три минуты, обладают уникальной способностью ведения огня на ходу, и эффективно работают как днем, так и ночью.

Также на полях российской экспозиции в Каире была представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО (Э)». Это еще один комплекс, разработанный специалистами ИЭМЗ «Купол» на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386.

Боевая машина стрелков-зенитчиков предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от средств воздушного нападения, в том числе находясь на марше. «Тайфун-ПВО (Э)» обеспечивает транспортировку пяти человек: командир отделения, два стрелка-зенитчика, пулеметчик, водитель-электрик.

Боевая машина оснащена радиостанцией семейства «Акведук», аппаратурой навигации «Азимут» и станком для пулемета типа «Корд». Она совместима с современными переносными зенитными комплексами типа «Верба», «Игла» и «Игла-С», и имеет боезапас в 9 ракет.

