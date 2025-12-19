Войти
США усиливают Тайвань: HIMARS, ATACMS и дроны на миллиарды долларов

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон снова поднял ставки вокруг Тайваня. Администрация Дональда Трампа одобрила крупнейший за все время пакет поставок оружия острову – на 11,1 млрд долларов. В США объясняют это желанием обеспечить национальную безопасность Тайваня и поддержать военный баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В пакет вошло восемь контрактов. Самые весомые позиции – 82 установки HIMARS и 420 ракет ATACMS, суммарно больше чем на 4 млрд долларов. Плюс 60 самоходных гаубиц с оборудованием – еще примерно на 4 млрд.

Дальше – отдельными блоками: беспилотники и софт почти на 2 млрд, противотанковые Javelin и TOW на 700 млн, запчасти для вертолетов на 96 млн и комплекты модернизации ракет Harpoon на 91 млн.

Пресс-секретарь Карен Куо заявила, что Тайвань продолжит оборонные реформы и будет усиливать общую систему безопасности. И это не единичная покупка: ранее президент Лай Циндэ объявлял о спецбюджете на 40 млрд долларов под закупки вооружения в 2026-2033 годах.

При этом дипломатических отношений между США и Тайбэем официально нет. Но оружие все равно поставляют – в рамках Закона об отношениях с Тайванем 1979 года, который предусматривает помощь острову для самообороны.

В Пекине новый пакет вызвал жесткую реакцию. Китайские власти заявили, что такие решения разгоняют разговоры о «китайской угрозе» и мешают попыткам наладить более ровные отношения между КНР и США.

