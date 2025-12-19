Войти
Гайки втридорога: в НОАК просят сообщать о подозрительных сделках по госзакупкам

Китайское военно-политическое руководство даёт понять, что коррупция в армейских рядах далеко не изжита. Одной из наиболее коррупциогенных сфер в КНР является система военных закупок. Тот случай, когда и в Китае те же гайки, которые в открытом доступе можно купить «по рублю за штуку», обходятся в гораздо более существенные суммы. И это при, казалось бы, тотальном китайском контроле за закупочной системой для государственных служб, ведомств и структур, включая НОАК.

Китайская армия опубликовала призыв к общественности сообщать о фактах незаконных или подозрительных действий и сделок в системе военных госзакупок для ВВС. Китайская пресса пишет, что это первый подобного рода случай – с вынесением проблемы в общественное пространство и призывом к рядовым гражданам оказать помощь.

Объявление было опубликовано на текущей неделе на официальном сайте закупок НОАК – основной платформе информации о тендерах для поставщиков – с просьбой предоставить информацию о «незаконных» закупках, организованных подразделениями ВВС.

В систему ВВС Китая входит целая группа родов войск, включая космические, кибернетические и объединённые силы военной логистики.

Эксперты говорят о том, что в последнее время фиксируются случаи «неоправданного роста цен на военную логистику в составе ВВС», что приводит к дополнительным расходам из военного бюджета.

Если сообщения о нарушениях начнут идти в адрес контролирующих служб, то по каждому обращению обещана проверка.

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
