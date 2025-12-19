Войти
ЦАМТО

Европарламент призвал устранить внутренние границы ЕС для ускорения перемещения войск

Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 18 декабря. Депутаты Европарламента призвали устранить внутренние границы ЕС для ускорения перемещения войск, военной техники и оборудования, а также активизировать модернизацию транспортной инфраструктуры союза.

Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте законодательного органа ЕС, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, Еврокомиссия 19 ноября предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.

"Они (евродепутаты – ред.) рекомендуют работать над созданием "военного Шенгена", усиленного специальной рабочей группой по военной мобильности и европейским координатором для упорядочения реализации различных инициатив. Еврокомиссия, в свою очередь, должна подготовить соответствующую дорожную карту", – говорится в документе.

Отмечается, что Европарламент приветствовал предложение Еврокомиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем 17 млрд. евро и призвал страны союза не сокращать эту сумму, как это было сделано при формировании бюджета на 2021-2027 годы. По оценке депутатов, модернизация около 500 критически важных объектов инфраструктуры, включая мосты и тоннели, потребует не менее 100 млрд. евро. В этой связи ЕК предлагается упростить процедуры финансирования проектов двойного назначения.

Парламент указывает, что, несмотря на достигнутый прогресс, в ЕС по-прежнему сохраняются значительные административные, финансовые и инфраструктурные препятствия, из-за которых перемещение военной техники по территории союза иногда занимает более месяца.

"Военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для обеспечения перемещения союзных сил в мирное время, в период кризиса или в условиях конфликта. Депутаты считают необходимым, чтобы ЕС следовал примеру НАТО и обеспечил возможность пересечения внутренних границ союза силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисной ситуации", – цитирует "РИА Новости" заявление Европарламента.

  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Евросоюз
