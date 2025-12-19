Войти
Военное обозрение

Противник обсуждает «плохие новости» о Starlink на российских ударных БПЛА

101
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Противник озабочен тем фактом, что российские силы беспилотных систем всё активнее используют американскую систему спутниковой связи Starlink. Если «на заре» применения «Старлинка» на Украине это самое применение являлось исключительно украинской прерогативой, то теперь в зоне боевых действий такое американское оборудование активно используют и российские Вооружённые силы.

Украинский техноблогер, консультант Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» пишет о том, что у него «плохие новости»:

Ежедневно фиксируем ударные «Молнии» на «Старлинке». Если первые «Старлинки» были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы. Нашему противнику не жалко «Старлинка» для ударного БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, представитель противника даёт понять, что монтаж антенн Starlink на дронах осуществляется уже не в «кустарном» варианте, а вполне «фабрично», и что на Украине к этому до сих пор не пришли.

Ранее нередко обсуждался вопрос о том, а не пора ли спутниковую группировку Илона Маска на орбите вывести из строя. Ввиду того, что этими спутниками теперь активно пользуются и российские военные, а также ввиду, к сожалению, отсутствия отечественного её аналога, получается, что точно не пора…

Использование же антенн Starlink «заводского монтажа» на российских БПЛА позволяет уверенно прокладывать маршруты для последующего нанесения ударов по выбранным заблаговременно целям. И удары эти весьма эффективны, что вынужден признавать и сам противник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 01:10
  • 12305
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 00:35
  • 0
Комментарий к "С-500: ответ России на угрозу F-22, F-35 и B-21 Raider (National Security Journal, США)"
  • 18.12 19:23
  • 187
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.12 19:14
  • 3
Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300
  • 18.12 18:22
  • 1
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
  • 18.12 07:22
  • 0
Комментарий к "Названа уникальность российской ракетной системы С-500"
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения