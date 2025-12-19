Противник обсуждает «плохие новости» о Starlink на российских ударных БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Противник озабочен тем фактом, что российские силы беспилотных систем всё активнее используют американскую систему спутниковой связи Starlink. Если «на заре» применения «Старлинка» на Украине это самое применение являлось исключительно украинской прерогативой, то теперь в зоне боевых действий такое американское оборудование активно используют и российские Вооружённые силы.

Украинский техноблогер, консультант Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» пишет о том, что у него «плохие новости»:

Ежедневно фиксируем ударные «Молнии» на «Старлинке». Если первые «Старлинки» были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы. Нашему противнику не жалко «Старлинка» для ударного БПЛА.

Таким образом, представитель противника даёт понять, что монтаж антенн Starlink на дронах осуществляется уже не в «кустарном» варианте, а вполне «фабрично», и что на Украине к этому до сих пор не пришли.

Ранее нередко обсуждался вопрос о том, а не пора ли спутниковую группировку Илона Маска на орбите вывести из строя. Ввиду того, что этими спутниками теперь активно пользуются и российские военные, а также ввиду, к сожалению, отсутствия отечественного её аналога, получается, что точно не пора…

Использование же антенн Starlink «заводского монтажа» на российских БПЛА позволяет уверенно прокладывать маршруты для последующего нанесения ударов по выбранным заблаговременно целям. И удары эти весьма эффективны, что вынужден признавать и сам противник.