Началось строительство четвертой НАПЛ U212NFS для ВМС Италии

ЦАМТО, 18 декабря. На верфи Muggiano Shipyard (Специя) компании Fincantieri 12 декабря состоялась церемония резки первой стали для строительства четвертой НАПЛ нового поколения для ВМС Италии.

Строительство осуществляется в рамках программы U212NFS (Near Future Submarine).

Как сообщал ЦАМТО, 26 февраля 2021 года Организация по сотрудничеству в области вооружений (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement – OCCAR) подписала с Fincantieri контракт на строительство первой пары подводных лодок U212NFS для ВМС Италии. Стоимость соглашения, включая сопутствующую 10-летнюю логистическую поддержку и поставку тренажеров, составила 1,35 млрд. евро (1,63 млн. долл.). Контракт включал опционы на строительство двух дополнительных подлодок U212NFS. Новые НАПЛ заменят четыре подводные лодки класса "Импрувд Сауро", срок эксплуатации которых истекает.

НАПЛ могут применяться для выполнения широкого спектра задач в интересах Италии, НАТО и ЕС, включая обеспечение свободы судоходства, борьбу с пиратством и терроризмом, обеспечение безопасности путей энергоснабжения и коммуникационной инфраструктуры, соблюдение международного права, защита морских путей сообщения, внешних границ и объектов морской инфраструктуры и т.д.

НАПЛ U212NFS является дальнейшим развитием субмарин класса "Тип-U212A" "Сальваторе Тодаро". Подводные лодки будут оснащены разработанной Leonardo системой боевого управления нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает их одними из самых малозаметных подводных лодок в мире.

Строительство головной подлодки серии началась на предприятии Muggiano Shipyard (Специя) в январе 2022 года. Резка первой стали для второй НАПЛ состоялась в июне 2023 года. Предполагается, что они будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах.

В мае 2023 года парламент Италии одобрил строительство третьей НАПЛ U212NFS. Резка стали для ее постройки началась в июне 2024 года. Как ожидается, она будет поставлена к концу 2030 года.

Опцион на строительство четвертой НАПЛ в рамках программы U212NFS OCCAR реализовала 26 июня 2024 года. Стоимость подлодки составляет около 500 млн. евро (535 млн. долл.).