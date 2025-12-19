Войти
Эксперт Степанов: у Запада нет возможности развернуть аналог "Орешника"

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник".

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС подчеркнул, что западный ВПК, в том числе американский, пока не справился с такой технологической задачей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия ставит на боевое дежурство ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Орешник", в то время как у Запада нет технологических возможностей для реализации подобных задач. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Россия в очередной раз ставит на постоянное боевое дежурство те передовые системы, которые не имеют аналогов у наших противников, а именно гиперзвуковое ракетное оружие. Как известно, западный ВПК (военно-промышленный комплекс - прим. ТАСС), в том числе американский, пока не справился с этой технологической задачей, а мы уже развертываем системы", - сказал эксперт.

Он отметил, что налаженное промышленное производство позволит выпускать десятки и даже сотни единиц изделий в год для стратегического прикрытия всех критически значимых направлений и объектов в российском приграничье. В случае дальнейшей эскалации со стороны Запада под ударом "Орешника" с конвенциональной боевой частью окажется весь ВПК Украины и тех стран НАТО, которые будут продолжать оказывать военно-техническую поддержку киевскому режиму. В частности, по данным Степанова, принятие Берлином решения о поставке Киеву крылатых ракет Taurus для нанесения ударов вглубь российской территории легализует объекты производства этих вооружений в качестве приоритетных и оправданных целей для "Орешника".

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что ракетный комплекс также будет обеспечивать безопасность Союзного государства, обеспечивая защиту Белоруссии в условиях нарастающих военных угроз с польского направления. К тому же данный комплекс в перспективе может быть востребован в качестве экспортного решения для поставок стратегическим партнерам РФ. "Это формирует новые возможности для выстраивания баланса сил в регионах, где страны Запада пытаются проводить линию на эскалацию", - пояснил Степанов.

Параллельно, по словам эксперта, Россия активизирует меры обеспечения безопасности в космической сфере в ответ на милитаризацию околоземного пространства со стороны Запада. Для противодействия новым угрозам, включая возможное размещение ударных систем на орбите, задействуется зенитный ракетный комплекс С-500. "С-500 является многофункциональным комплексом ПРО-ПВО и ориентирован в том числе на уничтожение объектов на низкоорбитальных высотах. Ракеты позволят нейтрализовать стратегический потенциал противника, в том числе обеспечить уверенный перехват гиперзвуковых ракет, а также уничтожение спутников на низких орбитах", - заявил Степанов.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о заступлении на боевое дежурство первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500. Там же президент России Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
