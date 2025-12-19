Трамп: Наша армия стала самой могущественной на планете

Источник изображения: topwar.ru

В СМИ по всему миру обсуждается обращение Трампа к нации. Вопреки прогнозам о том, что американский президент в ходе обращения объявит войну Венесуэле, ничего подобного не произошло. Мало того, он конкретно о Венесуэле вообще не сказал ни слова, хотя ранее власти этой страны Вашингтоном были объявлены «террористическим режимом».

Само же обращение Дональда Трампа к американцам было посвящено скорой годовщине его нахождения на президентском посту в рамках второго срока. Трамп с присущим ему апломбом объявил, что за 11 месяцев его администрация «сделала достигла много большего, чем любая другая администрация в американской истории».

Трамп:

Мы сократили поток наркотиков, идущих в США по морю, на 94 процента. Впервые за полвека мы наблюдаем не приток, а отток мигрантов из Соединённых Штатов.

Коснулся Трамп вопросов реформирования армии. Президент США заявил, что американская армия при нём стала «самой могущественной на планете». Напомним, что на военные нужды американцы тратят ежегодно уже около 900 млрд долларов.

Дональд Трамп:

Благодаря нам на Ближнем Востоке впервые за три тысячи лет воцарился мир.

Трамп имеет в виду «урегулированный» палестино-израильский конфликт. Об «урегулировании» тайско-камбоджийского конфликта говорить не стал. Там «что-то пошло не так».

Президент США:

К Рождеству мы сделаем подарок нашим военным. Мы направим им по 1776 долларов в качестве дивидендов воина.

В целом выступление президента США продолжалось около 20 минут. По его ходу Трамп также пообещал дальнейшее снижение ключевой ставки ФРС.